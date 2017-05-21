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۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۰:۱۴

با تحریک کشورهای غربی؛

مخالفان ونزوئلایی پنجاهمین روز اعتراضات خود را برگزار کردند

مخالفان ونزوئلایی پنجاهمین روز اعتراضات خود را برگزار کردند

مخالفان ونزوئلایی که با تحریک کشورهای غربی اعتراضات ضد دولتی را در این کشور آغاز کرده اند، در پنجاهمین روز از اعتراضات خود، تظاهرات کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مخالفان ونزوئلایی که از ۵۰ روز قبل اعتراضات ضد دولتی خود را آغاز کرده اند در پنجاهمین روز این اعتراضات نیز به خیابانها آمده و اقدام به برگزاری تظاهرات کردند.

«فردی گیووارا» از رهبران مخالفین دولت که ریاست اکثریت حاضر در مجلس ملی ونزوئلا را در اختیار دارد در این رابطه اعلام کرد که اعتراضات قدرتمندتر از همیشه ادامه خواهد داشت.

این وضعیت در حالی است که در جریان اعتراضات ونزوئلا تاکنون ۴۷ نفر کشته شده اند.

دولت ونزوئلا کشورهای غربی از جمله آمریکا را عامل تحریک مخالفان می داند و در همین رابطه روز جمعه «نیکلاس مادورو» رئیس جمهوری ونزوئلا در واکنش به دور جدیدی از تحریمهای واشنگتن علیه این کشور، رئیس جمهوری آمریکا را به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت: «دونالد ترامپ، مداخله بس است. دست از سر ونزوئلا بردار»!

مادورو در یک سخنرانی کوبنده که به طور زنده از تلویزیون پخش می شد، خطاب به همتای آمریکایی خود گفت: «مداخله دیگر کافیست... دونالد ترامپ، دست از سر ونزوئلا بردار»!

گفتنی است که دولت ترامپ روز پنج شنبه علیه یک قاضی ارشد و هفت عضو دیگر دیوان عالی ونزوئلا تحریمهایی وضع کرده است که به مثابه مجازات برای احکام و دستوراتی تلقی می شود که با هدف بی اثر ساختن لوایح کنگره ونزوئلا صادر شده اند؛ کنگره ای که در حال حاضر تحت سلطه مخالفان دولت مادورو است.

کد مطلب 3984564
عبدالحمید بیاتی

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