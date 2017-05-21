محسن مومنی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در طرح ملی خادم آموزش ۱۵ شاخص در نظر گرفته شده و هر خانواده این آموزش‌ها را فرا می‌گیرد و بر مبنای آموزش این شاخص‌ها آمادگی خانواده‌ها برای مخاطرات سنجیده می‌شود.

وی با بیان اینکه خادم مخفف «خانواده آماده در مخاطرات» است، بدان معنا که خانواده و مردم باید در برابر مخاطرات آمادگی لازم و کافی ادامه داد: چنانچه حادثه‌ای مانند سیل و زلزله اتفاق افتاد، باید آمادگی لازم وجود داشته باشد و در این صورت آسیب‌های ناشی از حوادث بسیار کمتر خواهد بود و خسارت‌ها و تلفات کاهش می‌یابد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان تصریح کرد: در این طرح سعی بر این بوده تا با آموزش‌های چهره به چهره در خانه‌ها، خانواده‌ها با این شاخص‌های ۱۵گانه آشنا شوند.

وی ادامه داد: در هشت شهرستان کاشان، خمینی‌شهر، نایین، سمیرم، فریدونشهر، نجف‌آباد، چادگان و خوانسار طرح ملی خادم به صورت پایلوت انجام می‌شود.

مومنی با تاکید بر این نکته که اکنون میزان آمادگی خانواده‌های ایرانی در برابر مخاطرات کم است، بیان کرد: اکنون هر خانواده ایرانی حدود ۱۰ درصد در برابر مخاطرات آمادگی دارد و این امر نشان می‌دهد که میزان آمادگی‌ خانواده‌های ایرانی در برابر مخاطرات بسیار پایین است.

وی اضافه کرد: همین امر ضرورت اجرای طرح ملی خادم و ارائه آموزش به خانواده‌ها را نشان می‌دهد و با اجرای این طرح تلاش بر این بوده تا آمادگی در برابر حوادث بیشتر شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان تصریح کرد: وجود اکیپ استقراری در خانواده‌ها، اطلاع از نقشه اضطرار خانواده، داشتن برنامه برای رسیدگی به افراد کم‌توان در خانواده، وجود یک فرد آموزش دیده در خانواده، میزان آگاهی نسبت به اجزای ایمنی و سازه‌های ساختمانی و مشخص کردن نقاط خطر ساختمان از جمله مهم‌ترین شاخص‌های مهم در اجرای طرح ملی خادم است.