به گزارش خبرنگار مهر، گروه‌ها و هنرمندان فعال حوزه موسیقی در یک هفته باقی مانده به آغاز ماه مبارک رمضان که تراکم برگزاری کنسرت ها به شکل محسوسی کاهش می یابد، برنامه ها و کنسرت های خود را در تهران و شهرستان‌ها برگزار می کنند.

براساس تازه ترین اطلاعات منتشر شده در سامانه های رسمی فروش بلیت، برنامه های قطعی شده کنسرت ها در تالارهای مختلف پایتخت و شهرستان ها طی روزهای آینده به شرح زیر اعلام شده است.

*کنسرت های موسیقی ایرانی، کلاسیک و تلفیقی

کنسرت ارکستر فیلارمونیک تهران به رهبری آرش گوران، چهارشنبه ۳ خرداد، ساعت ۲۱، تالار رودکی

کنسرت گروه موسیقی نواحی «روناک»، چهارشنبه ۳ خرداد، ساعت ۲۱:۳۰، تالار وحدت

کنسرت گروه «سه نقطه»، چهارشنبه ۳ خرداد، ساعت ۲۱، فرهنگسرای نیاوران تهران

کنسرت کارگاه موسیقی باروک تهران، چهارشنبه ۳ خرداد، ساعت ۱۷، نگارخانه تهران

کنسرت گروه «آرشاویر» به سرپرستی فرشاد رستمی، پنجشنبه ۴ خرداد، ساعت ۱۸، مجموعه برج آزادی

کنسرت گروه «خجسته» به سرپرستی سوسن اصلانی، پنجشنبه ۴، جمعه ۵ خرداد، ساعت ۱۸، تالار رودکی تهران

کنسرت ارکستر فیلارمونیک تهران به رهبری آرش گوران، پنجشنبه ۴ خرداد، ساعت ۲۱:۳۰، تالار وحدت

کنسرت گروه آذری «موغام»، پنجشنبه ۴ خرداد، ساعت ۱۸:۳۰، تالار وحدت

کنسرت گروه «سایه سار» به سرپرستی حسین سلیمانی، جمعه ۵ خرداد، ساعت ۱۸، تالار وحدت

کنسرت گروه «وزیری» به سرپرستی کیوان ساکت و خوانندگی وحید تاج، چهارشنبه ۱۰ خرداد، ساعت ۲۱:۳۰، تالار وحدت

کنسرت گروه «ترنگ» به سرپرستی برزو امیری، پنجشنبه ۱۸ و جمعه ۱۹ خرداد، ساعت ۲۱، مجموعه برج آزادی

*کنسرت های پاپ

کنسرت مهدی یراحی، دوشنبه اول خرداد، ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰، مرکز همایش های برج میلاد تهران

کنسرت حامد همایون، دوشنبه اول و سه شنبه دوم خرداد، ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۲، سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران

کنسرت فریدون آسرایی، سه شنبه دوم خرداد، ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰، مرکز همایش های برج میلاد تهران

کنسرت عماد طالب زاده، سه شنبه دوم خرداد، ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۱، تالار فخرالدین اسعد گرگانی گرگان

کنسرت علیرضا طلیسچی، چهارشنبه ۳ خرداد، ساعت ۲۱:۴۵، سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران

کنسرت علی زند وکیلی، چهارشنبه ۳ خرداد، ساعت ۱۸ و ۲۱، سالن ارشاد کرج

کنسرت امید حاجیلی، پنجشنبه ۴ خرداد، ساعت ۱۹ و ۲۱:۳۰، سالن سینما مهر آبادان

کنسرت مازیار فلاحی، پنجشنبه ۴ خرداد، ساعت ۱۸ و ۲۱:۳۰، مرکز همایش های برج میلاد تهران

کنسرت عماد طالب زاده، پنجشنبه ۴ خرداد، ساعت ۲۲، سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران

کنسرت اشوان، پنجشنبه ۴ خرداد، ساعت ۲۱، تالار پارس لاهیجان

کنسرت گروه «دارکوب»، جمعه ۵ خرداد، ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰، مرکز همایش های برج میلاد تهران

کنسرت گروه «سون»، جمعه ۵ خرداد، ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰، سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران