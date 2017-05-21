۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۰:۴۰

پیام تبریک دبیرکل خانه پرستار به روحانی؛

جامعه پرستاری در انتظار روزهای روشن است

دبیرکل خانه پرستار در پیامی، ضمن تبریک انتخاب دکتر روحانی به عنوان رئیس جمهور منتخب دولت دوازدهم، گفت: جامعه پرستاری در انتظار روزهای روشن است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام تبریک محمد شریفی مقدم دبیرکل خانه پرستار، آمده است: جامعه بزرگ پرستاری کشور بار دیگر همراه و هم صدا با مردم فهیم در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری با شور و شعوری فزاینده شرکت نموده و با انتخاب استمرار دولت تدبیر و امید، برگ زرّین دیگری به افتخارات جمهوری اسلامی ایران افزودند.

خانه پرستار ایران به عنوان تنها تشکل سیاسی مرجع پرستاری، این مشارکت حماسی، عظیم و گسترده مردم را به مقام معظم رهبری تبریک عرض نموده و پیروزی قاطع حضرتعالی را به ملت شریف ایران به ویژه همکاران گروه پرستاری کشور تهنیت عرض می نماید.

امید است کم توجهی ها، بی مهری ها و دوران سختی که در دولت یازدهم بر پرستاری گذشت با توجهات ویژه حضرتعالی در دولت دوازدهم از حافظه پرستاری کشور پاک شود و روزهای روشنی پیش روی پرستاری داشته باشیم.
از خداوند متعال، استمرار سلامتی و موفقیت حضرتعالی و سربلندی و بهروزی دولت و ملت ایران اسلامی در ظل توجهات حضر ولی عصر (عج) را خواستارم.

