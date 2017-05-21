جامعه پرستاری در انتظار روزهای روشن است

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام تبریک محمد شریفی مقدم دبیرکل خانه پرستار، آمده است: جامعه بزرگ پرستاری کشور بار دیگر همراه و هم صدا با مردم فهیم در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری با شور و شعوری فزاینده شرکت نموده و با انتخاب استمرار دولت تدبیر و امید، برگ زرّین دیگری به افتخارات جمهوری اسلامی ایران افزودند.

خانه پرستار ایران به عنوان تنها تشکل سیاسی مرجع پرستاری، این مشارکت حماسی، عظیم و گسترده مردم را به مقام معظم رهبری تبریک عرض نموده و پیروزی قاطع حضرتعالی را به ملت شریف ایران به ویژه همکاران گروه پرستاری کشور تهنیت عرض می نماید.

امید است کم توجهی ها، بی مهری ها و دوران سختی که در دولت یازدهم بر پرستاری گذشت با توجهات ویژه حضرتعالی در دولت دوازدهم از حافظه پرستاری کشور پاک شود و روزهای روشنی پیش روی پرستاری داشته باشیم.

از خداوند متعال، استمرار سلامتی و موفقیت حضرتعالی و سربلندی و بهروزی دولت و ملت ایران اسلامی در ظل توجهات حضر ولی عصر (عج) را خواستارم.