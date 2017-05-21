مرتضی ذوالفقاری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روز گذشته(شنبه) ناپایداری ها در استان به صورت رگبار پراکنده، رعد و برق و وزش باد نسبتا شدید و گرد وخاک در برخی از نواحی استان به ویژه مناطق شمالی گزارش شد.

مدیرکل هواشناسی استان مرکزی افزود: این ناپایداری ها امروز(یکشنبه) نیز عمدتا به صورت وزش باد شدید و گرد و خاک در استان ادامه خواهد یافت.

وی خاطرنشان ساخت: طبق پیش بینی سرعت وزش باد در برخی از نقاط استان، امروز ممکن است به بیش از ۸۰ کیلومتر بر ساعت نیز برسد و در مناطق شرقی استان در ساعات عصر با افزایش ابر و رگبار پراکنده روبرو خواهیم بود.

ذوالفقاری با اشاره به وضعیت هوای استان طی دو روز آینده نیز گفت: وزش باد و گرد و خاک در استان فردا(دوشنبه) نیز ادامه خواهد داشت و در ساعات عصرگاهی با افزایش ابر در برخی نقاط مواجه می شویم.

مدیرکل هواشناسی استان مرکزی تصریح کرد: دمای هوای اغلب نقاط استان مرکزی طی دو روز آینده با کاهش سه تا پنج درجه ای همراه است و ناپایداری جوی و وزش باد تا پایان هفته ادامه دارد.