سید جواد روشن کارگردان نمایش «رقص روی لیوان ها» که به تازگی اجرای عمومی خود را آغاز کرده است در این باره به خبرنگار مهر گفت: نمایش «رقص روی لیوان ها» نوشته امیررضا کوهستانی از ۲۴ اردیبهشت ماه اجرای عمومی خود را در تماشاخانه استاد انتظامی خانه هنرمندان آغاز کرده است.

وی درباه شکل گیری این اثر نمایشی و دلایل انتخاب این نمایشنامه که از جمله آثار محبوب امیررضا کوهستانی است، توضیح داد: من سال گذشته کارگاه بازیگری را با حضور تعدادی از هنرجویان برگزار کردم که این کارگاه بخش های مختلفی داشت و شامل تمرین های عملی، مباحث تئوری و گپ و گفت می شد. در نهایت تصمیم گرفتیم روی یک متن برای اجرا کار کنیم و متنی را که انتخاب می کردیم باید به لحاظ تعداد پرسوناژ و شرایط سنی هنرجویان مناسب می بود.

روشن ادامه داد: در نهایت نمایشنامه «رقص روی لیوان ها» پیشنهاد شد که بچه ها با متن ارتباط برقرار کردند و از آنجا که هیچ کدام از آنها نیز اجرای امیررضا کوهستانی از این نمایشنامه را ندیده بودند و من نیز معتقدم این نمایشنامه بعد از گذشت سال ها همچنان می تواند مساله مهمی را مطرح کند و قابلیت اجرا دارد تصمیم گرفتم آن را به صحنه ببرم. بعد از جلب موافقت کوهستانی کار روی متن را شروع کردم.

کارگردان نمایش «کوپن» درباره ویژگی های این نمایشنامه بیان کرد: از ابتدا می دانستم که کار کردن روی این نمایشنامه کار سختی است چون هم متن سخت است و هم انتظار مخاطبانی که قبلا «رقص روی لیوان ها» به کارگردانی امیررضا کوهستانی را دیده اند، زیاد است. من نمی خواستم این نمایش را عین شیوه ای که کوهستانی اجرا کرده بود به صحنه ببرم اما در عین حال متن پیشنهادهایی را ارایه می کند که نمی توان آنها را حذف کرد. در نهایت با حفظ پیشنهادها و فضای کلی نمایشنامه تلاش کردم در اجرای این اثر نمایشی جنس نگاه و زاویه دید خودم را نیز وارد کنم.

وی متذکر شد: در این نمایش صحنه رقص روی لیوان ها که در اجرای اصلی توسط بازیگر زن اجرا می شد، وجود ندارد. این صحنه از لحاظ دراماتیک تاثیری در روند داستان ندارد اما می دانم در اجرای کوهستانی قطعا صحنه درخشانی بوده است.

این کارگردان تئاتر درباره استقبال مخاطبان از این نمایش اظهار کرد: فکر نمی کردیم که تب انتخابات آنقدر در حضور مخاطبان تئاتر در سالن ها تاثیر داشته باشد اما متاسفانه در طول هفته گذشته نمایش ما مثل برخی دیگر از اجراها با مشکل کمبود تماشاگر روبرو بوده است. البته اجرای ما مصادف شد با پایان جشنواره تئاتر دانشگاهی و به همین دلیل قشر جوان و دانشجو دیگر از دیدن تئاتر اشباع شده بودند اما با وجود این شرایط استقبال مخاطبان از کار قابل قبول بوده است.

وی در پایان صحبت هایش یادآور شد: از نسل جوان، قشر دانشگاهی و افرادی که علاقه مند به دیدن آثار امیررضا کوهستانی هستند و موفق به دیدن نمایش «رقص روی لیوان ها» به کارگردانی وی نشده اند، دعوت می کنم تا به دیدن این اثر نمایشی بنشینند و ما را از نقطه نظراتشان مطلع سازند.

نمایش «رقص روی لیوان‌ها» زندگی پسر جوانی به نام فرود را روایت می‌کند که مربی رقص و علاقه‌مند به دختر جوانی به نام شیوا است که از خانه فرار کرده است، فرود احساس می‌کند وظیفه دارد تا به وسیله‌ رقص به شیوا کمک کند تا استعداد و ویژگی‌های مثبت خودش را بروز دهد ولی این مسیر برای هر دو آن‌ها پایان خوبی ندارد.

در این اثر نمایشی بابک خدایی، فاطمه عطایی و حمیدرضا تسلیخ به عنوان بازیگر حضور دارند. همچنین سینا ییلاق بیگی طراح صحنه، محمد فرشته ن‍‍ژاد موسیقی، مهدی دوایی طراح پوستر، امیرعباس حسینی ساخت فیلم و تیزر، محمد رضایی مدیر تولید، نسترن پاکدامن مدیر و منشی صحنه، امیرعلی زیارتی و حمیدرضا تسلیخ دستیاران اجرایی، مریم شریعتی روابط عمومی، گروه هنری پژواک تبلیغات و احسان رافتی به عنوان عکاس این گروه نمایشی را همراهی می‌کنند.

نمایش «رقص روی لیوان‌ها» از ۲۴ اردیبهشت ماه تا ۱۲ خرداد، ساعت ۱۸:۳۰ و به مدت یک ساعت در تالار انتظامی خانه هنرمندان ایران روی صحنه است.