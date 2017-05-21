الگوی مصرف ۲۱ کارخانه در استان بوشهر اصلاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرحیم بهره مند صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای اصلاح الگوی مصرف، ۲۱ کارخانه و صنایع تولیدی در استان بوشهر، پروانه معیار مصرف بهینه انرژی را در سال گذشته کسب کردند.

وی خاطرنشان کرد: قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، برخی کارخانه جات، صنایع و کارگاه‌ها را ملزم به کاهش مصرف انرژی و یا تغییر نوع سوخت کرده است.

بهره‌مند ادامه داد: سازمان ملی استاندارد بنا بر این اصل، تدوین استانداردهای تعیین معیار مصرف انرژی در صنایع و تجهیزات انرژی بر را آغاز کرده و اکثر این استانداردها را اجباری اعلام کرده است.

مدیرکل استاندارد استان بوشهر اظهار داشت: کارخانجات و صنایع برای اخذ نشان استاندارد علاوه بر کیفیت محصول ملزم به رعایت معیار انرژی مشخص شده در استاندارد برای تولید محصول خود هستند.

وی گفت: در این راستا، فرایندهای صنعتی شامل سیمان، پتروشیمی و پالایشگاه‌ها ملزم به رعایت الگوهای مصرف مصوب هستند.