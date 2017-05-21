۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۰:۳۹

مدیرکل استاندارد استان بوشهر:

الگوی مصرف ۲۱ کارخانه در استان بوشهر اصلاح شد

بوشهر - مدیر کل استاندارد استان بوشهر از اصلاح الگوی مصرف ۲۱ کارخانه در سطح این استان طی سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرحیم بهره مند صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای اصلاح الگوی مصرف، ۲۱ کارخانه و صنایع تولیدی در استان بوشهر، پروانه معیار مصرف بهینه انرژی را در سال گذشته کسب کردند.

وی خاطرنشان کرد: قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، برخی کارخانه جات، صنایع و کارگاه‌ها را ملزم به کاهش مصرف انرژی و یا تغییر نوع سوخت کرده است.

بهره‌مند ادامه داد: سازمان ملی استاندارد بنا بر این اصل، تدوین استانداردهای تعیین معیار مصرف انرژی در صنایع و تجهیزات انرژی بر را آغاز کرده و اکثر این استانداردها را اجباری اعلام کرده است.

مدیرکل استاندارد استان بوشهر اظهار داشت: کارخانجات و صنایع برای اخذ نشان استاندارد علاوه بر کیفیت محصول ملزم به رعایت معیار انرژی مشخص شده در استاندارد برای تولید محصول خود هستند.

وی گفت: در این راستا، فرایندهای صنعتی شامل سیمان، پتروشیمی و پالایشگاه‌ها ملزم به رعایت الگوهای مصرف مصوب هستند.

کد مطلب 3984642

