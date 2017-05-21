طرح آمریکا به روسیه برای جلوگیری از درگیری نظامی در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیا اکسپرس، آمریکا طرح مدیریت میادین نبرد بسیار پیچیده در منطقه دیرالزور سوریه را به روسیه پیشنهاد داده است.

«ژوزف دانفورد» رئیس ستاد مشترک آمریکا از ارائه جزئیات پیشنهاد فوق خودداری کرد اما گفت: ارتش روسیه مشتاق یافتن راههایی برای پرهیز از درگیری مسلحانه آمریکایی- روسی در مناطق اطراف دیرالزور است.

آمریکا این منطقه از دیرالزور تا دره القیم در کرانه رود فرات در مرز عراق را میدان نبرد عمده آینده برای نیروهای ائتلاف در مبارزه با داعش می داند.

دانفورد گفت: پیشنهاد به روسیه به مشکل حضور ارتش سوریه در دیرالزور نیز پاسخ می دهد.

حمایت روسیه از دولت سوریه عاملی پیچیده در جنگ علیه داعش در سوریه است و این امر در حمله اخیر هوایی آمریکا علیه نیروهای حامی سوریه در جنوب شرق این کشور در روز پنجشنبه نمایان شد.

سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه حمله هوایی آمریکا را محکوم کرد و آن را «نامشروع و خشونتی دیگر علیه حق حاکمیت سوریه» توصیف کرد.