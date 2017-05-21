۲۵۷ گرم مواد مخدر توسط گمرک کرمانشاه کشف شد

خلیل حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با هوشیاری کارکنان گمرک در امانات پستی کرمانشاه مقدار ۲۵۷ گرم مواد مخدر که بصورت ماهرانه ای در بسته پستی گردو جاسازی شده بود کشف گردید.

حیدری افزود : کارکنان گمرک در گمرک امانات پستی کرمانشاه با هوشیاری تمام به فردی که با مراجعه به گمرک امانات پستی قصد ارسال بسته ای محتوی مواد خوراکی به مقصد کشور فنلاند را داشت، مشکوک شدند.

وی اظهار داشت: ماموران گمرک حین ارزیابی بسته ای محتوی مواد خوراکی به بسته ی گردو درون پاکت، مشکوک شده که پس از بررسی دقیق تر متوجه مواد مخدر از نوع تریاک در داخل آن شدند.

حیدری افزود: مأموران گمرک پس از کشف این مواد با تشکیل صورتجلسه قاچاق، کالای مکشوفه را برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح تحویل دادند.