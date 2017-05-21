۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۱:۲۶

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

طرح ضیافت الهی از شش خرداد تا چهار تیرماه در استان برگزار می شود

یاسوج- مدیرکل اوقاف و امور خیریه کهگیلویه و بویراحمد گفت:طرح ضیافت الهی از ششم خرداد تا چهارم تیرماه در استان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید نور الله جنتی پور ظهر یکشنبه در نشست خبری افزود: برنامه های مختلفی در قالب طرح ضیافت الهی برگزار می شود.

جنتی پور تاکید کرد: ۶۰ مبلغ در راستای خدمات رسانی در ماه مبارک رمضان  به بقاء متبرکه اعزام می شوند.

جنتی پور افزود: برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت های مبلغین با هدف گذاری هایی مانند بیان احکام، مشاوره و ... انجام می شود.

وی تصریح کرد: در ایام ماه مبارک رمضان انجام سخنرانی، بیان احکام، قرائت دعا، برنامه های جزء خوانی، تفسیر و برنامه های  اخلاقی نیز جزء  فعالیت های  این ایام قرار دارد.

جنتی پور از برپایی نماز جماعت در هر سه نوبت در بقاء دارای ظرفیت خبر داد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گفت: عطر افشانی و غباروبی بقاء متبرکه تا قبل از شروع ماه مبارک رمضان انجام می شود.

وی اظهار داشت: برگزاری  دوره قرائت، حفظ و مفاهیم برای جوانان و نوجوان از جمله برنامه های در نظر گرفته شده برای این گروه است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان برگزاری محافل انس با قران را از محوری ترین برنامه های مورد نظر در ماه مبارک رمضان دانست و افزود: محافل انس با قران با حضور قاریان کشوری برگزار می شود.

جنتی پور با اشاره به اهمیت و فضیلت شبهای قدر از برگزاری مراسم شبهای قدر با اجرای برنامه های مختلف خبر داد.

وی با تاکید بر اهمیت فرهنگ وقف گفت: تبلیغ و ترویج فرهنگ وقف در ضیافت الهی انجام خواهد شد.

جنتی پور بر ترویج فرهنگ وقف در جهت توسعه امورات قرانی تاکید کرد و افزود: ترویج سفره های افطاری ساده نیز در این ایام انجام می شود.

مدیر کل اوقاف و امور خیره استان گفت: برپایی خیمه های معرفت در  استان در ایام ماه مبارک رمضان  انجام خواهد شد.

جنتی پور افزود: این خیمه ها در مناطق گردشگری برپا می شوند.

