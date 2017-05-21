۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۳:۲۱

اعضای جدید شوراهای اسلامی شهرهای فومن و ماکلوان معرفی شدند

فومن- اعضای شوراهای اسلامی شهرهای فومن و ماکلوان شهرستان فومن با پایان شمارش آرای صندوق انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مشخص و معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان یافتن شمارش آرای صندوق های انتخابات شوراهای شهر و روستا در شهرستان فومن، شهرها و روستاهای این شهرستان اعضای شوراهای اسلامی خود را شناختند.

برهمین اساس در شهر فومن سیامک احمدزاده با کسب پنج هزار و ۷۷۴ رأی از مجموع آرا به عنوان نفر اول وارد پارلمان شهری این شهر شد و بعداز او نیز جلیل سندی با چهار هزار و ۴۳۰ رأی، علیرضا علیدوست با چهار هزار و ۳۶۷ رأی، سید نورالدین نعمتی با سه هزار و ۸۶۵ رأی و حسین غلام نیا نیز با سه هزار و ۶۸۳ رأی مأخوذه به عنوان نفرات بعدی معرفی شدند.

در شهر ماکلوان نیز با پایان شمارش آرا فرهاد نیکنهاد با یک هزار و ۴۶۰ رأی به عنوان نفر اول، قاسم عاشورپسند با یک هزار و ۱۲۱ رأی، عظیم نفیسی با یک هزار و ۲۷ رأی کریم فایده با ۹۴۵ رأی و هدایت یاری نژاد نیز با ۸۵۲ رأی مأخوذه صحیح به عنوان نفرات بعدی وارد شورای اسلامی این شهر شدند.

