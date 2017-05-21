فرصت سه روزه برای اخذ شکایت از نحوه برگزاری انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شبانی صبح یکشنبه در پنجمین ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی استان اظهار کرد: باید پرونده های تخلف انتخاباتی رسیدگی شده و با پایان انتخابات بایگانی نشوند تا متخلفان درس عبرتی برای جامعه قرار گیرند.

وی با ابراز خرسندی از مشارکت حداکثری مردم در انتخابات بیان کرد: مردم خراسان جنوبی در این دوره از انتخابات، فرمان رهبری را برای حضور در پای صندوق های رأی لبیک گفتند.

مسئول حقوقی دفتر نظارت و بازرسی انتخابات خراسان جنوبی بیان کرد: مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی پیروز انتخابات هستند.

وی با اشاره به قانون ۸۰ انتخابات ریاست جمهوری بیان کرد: طبق این قانون، هیئت های اجرایی موظف هستند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز بعد از نتیجه اخذ رأی انتخابات، شکایات واصله را بپذیرند.

شبانی ادامه داد: طبق این قانون، هئیت های اجرایی باید شکایات را ظرف مدت ۲۴ ساعت در جلسه مشترک هیئت اجرایی و ناظرین شورای نگهبان در شهرستان مربوط رسیدگی و نتیجه را صورت جلسه کرده و به وزارت کشور اعلام کنند.

نماینده فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی هم در این جلسه بیان کرد: حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه از بروز بسیاری از تخلفات احتمالی طی ایام انتخابات جلوگیری کرد.

شفایی با بیان اینکه تخلفات انتخاباتی در رسانه ها و مطبوعات نداشته ایم، گفت: فضای مجازی، فضایی بسیار وسیع بوده و رصد تخلفات مشکل است.

وی ادامه داد: تبلیغات زودهنگام یا بعد از زمان اتمام در فضای مجازی ادامه داشته که هیچ راهکاری جر رعایت اخلاق انتخاباتی ندارد.