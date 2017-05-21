۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۲:۰۸

کارشناس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات خراسان جنوبی خبر داد؛

فرصت سه روزه برای اخذ شکایت از نحوه برگزاری انتخابات

بیرجند- مسئول حقوقی دفتر نظارت و بازرسی انتخابات خراسان جنوبی گفت:چنانچه افرادی از نحوه برگزاری انتخابات شکایت دارند، می توانند ظرف مدت سه روز از تاریخ انتخابات،آن را مستند ارائه دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شبانی صبح یکشنبه در پنجمین ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی استان اظهار کرد: باید پرونده های تخلف انتخاباتی رسیدگی شده و با پایان انتخابات بایگانی نشوند تا متخلفان درس عبرتی برای جامعه قرار گیرند.

وی با ابراز خرسندی از مشارکت حداکثری مردم در انتخابات بیان کرد: مردم خراسان جنوبی در این دوره از انتخابات، فرمان رهبری را برای حضور در پای صندوق های رأی لبیک گفتند.

مسئول حقوقی دفتر نظارت و بازرسی انتخابات خراسان جنوبی بیان کرد: مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی پیروز انتخابات هستند.

وی با اشاره به قانون ۸۰ انتخابات ریاست جمهوری بیان کرد: طبق این قانون، هیئت های اجرایی موظف هستند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز بعد از نتیجه اخذ رأی انتخابات، شکایات واصله را بپذیرند.

شبانی ادامه داد: طبق این قانون، هئیت های اجرایی باید شکایات را ظرف مدت ۲۴ ساعت در جلسه مشترک هیئت اجرایی و ناظرین شورای نگهبان در شهرستان مربوط رسیدگی و نتیجه را صورت جلسه کرده و به وزارت کشور اعلام کنند.

نماینده فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی هم در این جلسه بیان کرد: حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه از بروز بسیاری از تخلفات احتمالی طی ایام انتخابات جلوگیری کرد.

شفایی با بیان اینکه تخلفات انتخاباتی در رسانه ها و مطبوعات نداشته ایم، گفت: فضای مجازی، فضایی بسیار وسیع بوده و رصد تخلفات مشکل است.

وی ادامه داد: تبلیغات زودهنگام یا بعد از زمان اتمام در فضای مجازی ادامه داشته که هیچ راهکاری جر رعایت اخلاق انتخاباتی ندارد.

