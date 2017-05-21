پرداخت بیش از ۵ میلیارد تومان غرامت به کشاورزان کرمانشاهی

فرشاد صابری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت غرامت خسارات وارده به کشاورزان کرمانشاه گفت: غرامت این خسارات که حدود ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده طی ماه جاری به کشاورزان کرمانشاهی پرداخت شد.

مدیر گروه بیمه بانک کشاورزی استان کرمانشاه افزود: این غرامت، مبلغ کامل خسارات وارده به کشاورزان طی سال گذشته بوده است.

وی تصریح کرد: این غرامت به زارعان، باغداران و دامداران کرمانشاهی پرداخت شد و کل غرامتی بود که باید به آنها پرداخت می شد.

صابری با بیان اینکه کل غرامت ها تا ۲۱ اردیبهشت پرداخت شد، افزود: حدود ۵ هزار کشاورز کرمانشاهی شامل زارعین، دامداران و باغداران مشمول دریافت این غرامت بودند که به آنها پرداخت شد.