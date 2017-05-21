  1. استانها
  2. کرمانشاه
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۱:۰۸

در گفتگو با مهر مطرح شد:

پرداخت بیش از ۵ میلیارد تومان غرامت به کشاورزان کرمانشاهی

پرداخت بیش از ۵ میلیارد تومان غرامت به کشاورزان کرمانشاهی

کرمانشاه- مدیر گروه بیمه بانک کشاورزی استان کرمانشاه، از پرداخت ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیارد تومان غرامت خسارات سال گذشته به کشاورزان کرمانشاهی خبر داد.

فرشاد صابری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت غرامت خسارات وارده به کشاورزان کرمانشاه گفت: غرامت این خسارات که حدود ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده طی ماه جاری به کشاورزان کرمانشاهی پرداخت شد.

مدیر گروه بیمه بانک کشاورزی استان کرمانشاه افزود: این غرامت، مبلغ کامل خسارات وارده به کشاورزان طی سال گذشته بوده است.

وی تصریح کرد: این غرامت به زارعان، باغداران و دامداران کرمانشاهی پرداخت شد و کل غرامتی بود که باید به آنها پرداخت می شد.

صابری با بیان اینکه کل غرامت ها تا ۲۱ اردیبهشت پرداخت شد، افزود: حدود ۵ هزار کشاورز کرمانشاهی شامل زارعین، دامداران و باغداران مشمول دریافت این غرامت بودند که به آنها پرداخت شد.

کد مطلب 3984690

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها