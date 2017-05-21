۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۲:۰۳

در جمع خبرنگاران اعلام شد؛

اسامی اعضای پنجمین دوره شورای شهرهای اندیشه؛ صباشهر و باغستان

شهریار- رئیس حوزه انتخابیه شهرستان شهریار اسامی و میزان رای اعضا پنجمین دوره شورای شهر شهرهای اندیشه؛ صباشهر و باغستان را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر،  سعید ناجی، صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران نتیجه انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهرهای اندیشه، صباشهر و باغستان را به شرح زیر اعلام کرد :

اعضا اصلی شورای شهر اندیشه:

یعقوب وکیلی با ۶۱۵۳ رای

علی بدلی با ۶۱۴۸ رای

الهام افراشته با ۶۰۱۹ رای

بهزاد کاویانی ۵۶۸۸ رای

مرتضی بهرامی کرجی۵۶۸۱ رای

صادق جعفری ۴۹۷۰ رای

علی سراقی ۴۹۰۲ رای

اعضا علی البدل شورای شهر اندیشه:

ارشاد تنها ۴۵۹۳ رای

حسین تاجیک ۴۳۸۸ رای

مجید ساحل گزین ۴۱۹۲ رای

رضا رستمی ۴۱۷۵ رای

محمدرضا عبدالعلی ۴۰۸۶ رای

اعضا اصلی شورای صبا شهر:

بهروز شیری با ۳۳۵۸ رای

سردار اژدری با ۳۱۷۶

حمیدرضا تاجیک با ۳۰۷۰ رای

منوچهر هاشم پور با ۳۰۴۹ رای

موسی شیری با ۲۹۶۶ رای

علی فرجی با ۲۷۶۸ رای

ابراهیم سلطان مرادی با ۲۶۱۴ رای

اعضا علی البدل شورای صباشهر:

مسعود ابراهیمی با ۲۵۵۳ رای

مهدی ذوالفقاری با ۲۴۷۸ رای

محسن جباری با ۲۴۷۴ رای

داود نعیمی با ۲۳۷۱ رای

مرتضی گل یخ ۲۳۴۹ رای

اعضا اصلی شورای شهر باغستان:

جلال امامی با ۷۵۵۰ رای

فتح الله شکوری با ۵۹۱۴ رای

داور طایران با ۴۹۰۷ رای

علی اصغر جمالی با ۴۳۸۱ رای

مهدیقلی سعادتی با ۴۱۸۳ رای

جلیل علی محمدی با ۳۹۹۴ رای

علی جنگ جوی با ۳۹۱۳ رای

اعضا علی البدل شورای شهر باغستان:

فریدون فتحیان با ۳۷۲۷ رای

نوروز فرمانی با ۳۵۸۵ رای

جوانشیر جوادی با ۳۵۷۱ رای

سید محمد میر حسینی با ۳۵۴۴ رای

سعید منصوریان با ۳۵۲۶ رای

