به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان حفاظت محیط زیست (پام)، سازمان حفاظت محیط زیست در راستای اهداف و سیاست‌های کلان خود در حیطه حفاظت از تنوع زیستی و با توجه به اهمیت و ضرورت موضوع محیط زیست از دیدگاه مقام معظم رهبری و دولت یازدهم، طی ۳ سال اخیر تهیه، تدوین و اجرای برنامه عمل حفاظت و مدیریت ۳۰ گونه جانوری در معرض تهدید را بعنوان برنامه میان‌مدت تا پایان برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مد نظر قرار داده است.

امید است با عنایت به ظرفیت‌های قانونی موجود در برنامه توسعه و با بهره‌گیری از متخصصان و صاحب‌نظران و توان کارشناسی موجود در بدنه سازمان، ضمن اجرای برنامه‌های مذکور گامی مؤثر در جهت ارتقاء وضعیت حیات وحش برداشته شود. در این راستا طی سال گذشته ۶ برنامه عمل تهیه شده و برای اجرای آنها به استانهای ذیربط ابلاغ شده است.

در حال حاضر کمیته ملی حفاظت از خرس‌های ایران متشکل از اعضای فنی، افتخاری و عمومی در سطح ملی تشکیل شده است لذا از تمامی قشرهای مردمی، اساتید، دانشجویان، دانش آموزان، ورزشکاران، هنرمندان، بخش‌های خصوصی، دولتی و همه علاقه‌مندان جهت پیوستن به این اقدام ملی و تشکیل نیروی مردمی حامی حیات وحش و ایجاد حساسیت حمایتی از بزرگترین پستاندار خشکی‌زی ایران دعوت به همکاری می‌کند. علاقه‌مندان می‌توانند با تکمیل و ارسال فرم عضویت در این گام بزرگ سهیم شوند.