حضور گسترده در انتخابات باعث یأس دشمنان و اقتدار ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام تشکر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پی حضور شکوهمند ملت ایران در انتخابات ۲۹ اردیبهشت که با امضای آیت الله محمد یزدی صادر شده بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت عزیز و همیشه در صحنه ایران!

خداوند متعال را به پاس داشتن چنین ملتی سپاسگزاریم؛ ملتی که با حضور پرشور و گسترده بیش از ۴۰ میلیونی خود در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ برگ زرین دیگری را بر حماسه آفرینی‌های ملت ایران رقم زد.

حضور شما امید تازه‌ای به هواداران انقلاب اسلامی در سراسر جهان بخشید و مایه یأس دشمنان و مصونیت، اقتدار و عزت ایران گردید.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، از حضور با شکوه ملت سرافراز ایران و همه مسئولان برگزاری این انتخابات تقدیر و تشکر می‌نماید.

امروز پیروز و برنده واقعی این انتخابات همچون گذشته، مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

بی شک این افتخار بزرگ با هدایت‌های حکیمانه رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای «مدظله العالی» شکل گرفت و دوباره نقش بی‌بدیل ولایت مطلقه فقیه در سکان داری نظام را ثابت کرد.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم امیدوار است، مسئولان محترم شاکر این نعمت بزرگ بوده و با تکیه بر آرمان‌های امام راحل(ره) و شهیدان والامقام و رهروی عملی از رهنمودهای مقام معظم رهبری بتوانند راه پیشرفت و برون رفت از مشکلات امروز جامعه از جمله تولید، اشتغال، بیکاری، مبارزه با فساد و تبعیض را با نگاه به توانمندی‌های داخلی و تکیه بر اقتصاد مقاومتی بپیمایند و این عزت، عظمت و سربلندی ملت ایران را برای همیشه پاسداری کنند. ان شاءالله