بازدید رایگان از موزه تاریخ طبیعی آذربایجان شرقی در اول خرداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی، میرمحسن حسینی قمی یکشنبه با اعلام این خبر افزود: با توجه به نامگذاری روز اول خرداد به نام روز جهانی تنوع زیستی و با شعار تنوع زیستی و گردشگری پایدار، بازید از موزه تاریخ طبیعی و تنوع زیستی استان اول خرداد رایگان است و این اقدام با هدف آشنایی هر چه بیشتر مردم با محیط زیست و تنوع زیستی استان و آگاهی رسانی به آنها درباره اهمیت حفظ حیات وحش انجام می گیرد.

وی در ادامه اظهار داشت: تنوع زیستی، میراث ارزشمندی است که بشر آن را از نسل‌های قبل به امانت گرفته است و باید به نسل‌های بعد بسپارد و حفاظت از آن، ریشه در اخلاق، فرهنگ و اعتقادات ملت‌ها دارد و در آذربایجان شرقی نیز بیش از ۳۴۶ گونه جانوری شامل ۵۲ گونه پستاندار، ۲۲۵ گونه پرنده، ۳۷ گونه خزنده، شش گونه دوزیست و ۲۷ گونه ماهی موجود است.

قمی اضافه کرد:عمده‌ترین گونه‌های پستانداران و پرندگان حمایت شده یا کمیاب که در چتر حمایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان قرار دارند عبارتند از مرال، شوکا، پلنگ، خرس قهوه‌ای، کل و بز وحشی، سیاه گوش، گربه وحشی و پرندگان حمایت شده‌ای همچون سیاه خروس، قرقاول، دراج، طرلان و سایر پرندگان شکاری و طیف وسیعی از پرندگان کوچک (پاسری فرم‌ها) از آن جمله‌اند.

معاون اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی بیان کرد:علاوه بر آن زیستگاه‌ های آبی مهم و با ارزشی در این استان وجود دارد که تالاب بین ‌المللی قوریگل و تالاب‌ های حاشیه دریاچه ارومیه، جنگل‌ها و زیستگاه‌های حاشیه ارس و دریاچه‌ های پشت سدها که مأمن پرندگان متنوع و حمایت شده، درحال انقراض و آسیب پذیر می‌باشد، از آن جمله ‌اند.

گفتنی است موزه تاریخ طبیعی و تنوع زیستی آذربایجان شرقی در محل اداره کل حفاظت محیط زیست استان واقع در اول خیابان آزادی تبریز بوده و دارای مجموعه های متنوع جانوری منحصر به فرد از جمله ۳۸ گونه پستاندار، ۴۹ گونه پرنده، ۱۳ گونه خزنده، ۹ گونه آبزی، دو نوع سنگواره و نمونه هایی از سخت پوستان و بندپایان است.