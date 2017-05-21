تقدیر مجمع نمایندگان مازندران از حضور پرشکوه مردم در انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه مجمع نمایندگان استان مازندران آمده است: مجمع نمایندگان استان مازندران در خانه ملت وظیفه خود می داند از مشارکت غرورآفرین و عزت مندانه مردم عزیز کشورمان بخصوص حضور ۹۰ درصدی مردم ولایتمدار و فهیم استان مازندران در انتخابات ۲۹ اردیبهشت که تجلی مردم سالاری دینی و نمایش قدرت نرم جمهوری اسلامی بود تشکر و قدر دانی کند.

نمایندگان استان مازندران در مجلس شورای اسلامی این حماسه باشکوه را به مقام معظم رهبری و آحاد ملت ایران اسلامی تبریک می گوید و شکر این مشارکت گسترده را خدمت گزاری شایسته به مردم می داند.

مجمع نمایندگان استان مازندران ضمن تبریک انتخاب مجدد دکتر حسن روحانی به عنوان رییس جمهوری اسلامی ایران رجاء واثق دارد با همدلی دولت و مجلس روند خدمت رسانی به ملت خصوصا پیشرفت های اقتصادی و ایجاد اشتغال شتاب مضاعف یابد.

نمایندگان مردم مازندران ضمن اعلام همکاری با دولت منتخب ملت برای اجرای برنامه ها و وعده ها اما از شخص رئیس جمهوری انتظار دارند در دولت جدید توجه شایسته تری به استان مازندران داشته باشد.

نمایندگان مازندران از کلیه عوامل برگزاری انتخابات اعم از نظارتی، اجرایی، امنیتی و انتظامی که در پرپایی پرشور انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهرو روستا تلاش نمودند تشکر و قدرانی می کند.

مجمع نمایندگان مازندران شکل گیری پارلمان پنجم محلی اعم ار شهری و روستایی را نمونه ای از مشارکت مردم در اداره محیط امن زندگی می داند و برای منتخبان این دوره آرزوی توفیق و سربلندی دارد.

مجمع نمایندگان مازندران دوران پسا انتخابات را دوران کار و خدمت بیشتر و همگرایی برای پبشرفت ایران اسلامی می داند و از همگان می خواهد با برادری و درک شرایط حساس داخلی و منطقه ای برای خدمت رسانی مضاعف به مردم مهیا شوند.