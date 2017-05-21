نتیجه انتخابات شورای شهر برازجان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نتیجه انتخابات در شهرستان دشتستان از سوی فرمانداری این شهرستان اعلام شد که هفت نفر به عنوان اعضای اصلی با کسب بیشترین رای به شورای اسلامی شهر برازجان راه یافتند.

مهدی نیک‌نام با هفت هزار و ۲۳۵ رای، سیده خدیجه حسینی با شش هزار و ۹۴۱ رای، وحید مصدق با شش هزار و ۷۲۲ رای، محراب بنافی با شش هزار و ۶۵۳ رای، هادی دشتی با شش هزار و ۱۴۶ رای، نوید متین با پنج هزار و ۷۰۳ رای و ساحل تنگستانی با پنج هزار و ۵۶۶ رای به عنوان اعضای اصلی شورا انتخاب شدند.

همچنین عبدالرسول استادزاده با پنج هزار و ۵۴۴ رای، معصومه باهنر با پنج هزار و ۲۴۱ رای، غلامرضا شنبدی با چهار هزار و ۹۹۰ رای، زهرا رواند با چهار هزار و ۸۳۰ رای و عباس اسدی با چهار هزار و ۷۳۰ رای به عنوان اعضای علی‌البدل انتخاب شدند.