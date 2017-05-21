جزئیات سفر ترامپ به فلسطین اشغالی/ ارائه طرح سازش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یدیعوت آحارونت، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از پایان سفر خود به عربستان به فلسطین اشغالی سفر خواهد کرد.

سفر ترامپ به فلسطین اشغالی ۲۷ ساعت به طول خواهد انجامید و شامل دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و روون ریولین رئیس رژیم صهیونیستی خواهد بود.

ترامپ قرار است در موزه اسرائیل سخنرانی و از دیوار ندبه بازدید کند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین قرار است در این سفر از طرح سازش بر اساس مذاکرات مستقیم تحت نظارت آمریکا در راستای حل مناقشه فلسطین و رژیم صهیونیستی سخن بگوید. ترامپ در این طرح از نتانیاهو می خواهد که روند شهرک سازی در اراضی اشغالی فلسطین با کندی پیش برود.

گفتنی است دونالد ترامپ روز گذشته برای شرکت در نشست عربی- آمریکایی- اسلامی وارد ریاض پایتخت عربستان شد.