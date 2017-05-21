ورود بدون مجوز به مناطق حفاظت شده لرستان ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نبی اله قائدرحمتی از گشت، کنترل و پایش مداوم در مناطق تحت مدیریت لرستان و ممنوعیت ورود بدون مجوز به مناطق امن تحت مدیریت محیط زیست استان شامل مناطق حفاظت شده اشترانکوه، سفیدکوه خرم آباد، پناهگاههای حیات وحش سفیدکوه ازنا، سمندر لرستانی و اثرطبیعی ملی غار ماهی کور خبر داد.

وی گفت: استان لرستان ۲ منطقه حفاظت شده، ۲ پناهگاه حیات وحش، ۵ منطقه شکار و صید ممنوع و۴ زیستگاه حساس است که در مجموع حدود ۱۵ درصد مساحت استان را در بر می گیرند.

معاون محیط زیست لرستان اظهار داشت: به استناد ماده ۱ دستورالعمل ورود به مناطق محیط زیست؛ در محدوده های امن مناطق تحت مدیریت استان و اثر طبیعی ملی غارماهی کور افراد حقیقی و حقوقی مستلزم دریافت پروانه و یا مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست هستند و در سایر بخش های مناطق استان ورود، عبور و توقف‌ به‌ منظور بازدید، عکسبرداری‌ و سیاحت‌ آزاد است مشروط‌ بر اینکه‌ به‌ رستنیهای‌ منابع‌ ملی‌ آسیبی‌ نرسیده‌ و موجبات‌ آرامش‌ حیات‌ وحش‌ نیز برهم‌ نخورد.

وی افزود: فصل بهار زمان زادآوری حیات وحش است و در این فصل مردم بیشتر از طبیعت استفاده می کنند و برخی افراد نیز به منظور سبزی چینی و قارچ چینی وارد مناطق حفاظت شده استان می شوند که این امرعلاوه بر سلب آرامش حیات وحش باعث از بین رفتن رستنی ها و آسیب رساندن به منابع طبیعی و تنوع زیستی می شود.

معاون محیط زیست لرستان ادامه داد: محیط بانان استان با جدیت و گشت و کنترل مداوم از ورود افراد به این محدوده ها جلوگیری کرده و در صورت مشاهده نسبت به اخراج آنها اقدام و برابر قوانین و مقررات مربوطه با متخلفان با هماهنگی مراجع قضائی برخورد خواهد شد.

قائدرحمتی خاطر نشان کرد : فصل زاد و ولد حیات وحش برای گونه های پستانداران بزرگ جثه به ویژه میش و بز در استان که در فصل بهار آغاز می شود فصل پر خطری است و ضرورت دارد مراقبت بیشتری در این فصل از حیات وحش استان صورت بگیرد و به همین دلیل مامورین اجرائی مناطق تحت مدیریت ضمن گشت و کنترل و پایش مناطق با هرگونه تخلف احتمالی برابر قوانین ومقررات برخورد می کنند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت انواع گونه های گیاهی و جانوری به عنوان شاخص های تنوع زیستی استان و نقش مهم آنها در زنجیره های اکولوژیک گفت: ضروری است که گروه های فعال دوستدار محیط زیست و عموم مردم با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان، در این ایام که حساسیت بیشتری دارد حفاظت و صیانت از این مواهب طبیعی که تنوع زیستی استان را تشکیل می دهند همت داشته و با مساعدت و همراهی همه ادارات محیط زیست تابعه استان از هرگونه تخلف بوته کنی، شکار و صید وحوش یا تخریب زیستگاه و لانه های آنها، نقش کلیدی خود را در حراست و حفاظت از تنوع زیستی استان که افزایش جمعیت حیات وحش را که مقدمه ای برای افزایش شاخصهای زیست محیطی و توسعه پایدار درمناطق استان است ایفا کنند.

معاون محیط زیست لرستان از مردم خواست به منظور حفظ محیط زیست ضمن همکاری با مامورین محیط زیست استان هر گونه خبر در این زمینه را به سامانه رایگان ۱۵۴۰ گزارش کنند.