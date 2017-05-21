۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۲:۳۹

رئیس جمهوری بلاروس هم به روحانی تبریک گفت

رئیس جمهوری بلاروس هم با انتشار پیامی انتخاب مجدد حسن روحانی را به عنوان رئیس جمهوری ایران به وی تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «الکساندر لوکاشنکو» رئیس جمهوری بلاروس انتخاب مجدد «حسن روحانی» را به دولت و ملت ایران تبریک گفت.

لوکاشنکو در پیام خود خطاب به روحانی آورده است: نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران به روشنی پیام حمایت ایرانی ها را از سیاست پیشرفته شما با هدف تحکیم جامعه را در بر دارد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: مردم ایران خواهان تقویت حضور در عرصه های بین المللی هستند.

رئیس جمهوری بلاروس همچنین ابراز امیدواری کرد که این موفقیت بزرگ به توسعه بیشتر مناسبات دوجانبه بلاروس- ایران و تعمیق این روابط کمک کند.

شقایق لامع زاده

