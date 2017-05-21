رئیس جمهوری بلاروس هم به روحانی تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «الکساندر لوکاشنکو» رئیس جمهوری بلاروس انتخاب مجدد «حسن روحانی» را به دولت و ملت ایران تبریک گفت.

لوکاشنکو در پیام خود خطاب به روحانی آورده است: نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران به روشنی پیام حمایت ایرانی ها را از سیاست پیشرفته شما با هدف تحکیم جامعه را در بر دارد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: مردم ایران خواهان تقویت حضور در عرصه های بین المللی هستند.

رئیس جمهوری بلاروس همچنین ابراز امیدواری کرد که این موفقیت بزرگ به توسعه بیشتر مناسبات دوجانبه بلاروس- ایران و تعمیق این روابط کمک کند.