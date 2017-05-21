حمایت از ایجاد ۱۰ فضای تخصصی برای تبادل اجراهای حرفه ای تئاتر

محمدرضا علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از آینده نگری موثر و خردمندانه انجمن هنرهای نمایشی استان در ایجاد و تکمیل ۱۰ فضای تخصصی و زنجیره ای برای تبادل اجراهای حرفه ای تئاتر در استان حمایت می کنیم.

وی با اشاره به تحویل دو تماشاخانه در شهرستانهای زرند و بم و تحویل آنها به انجمن هنرهای نمایشی تصریح کرد: تئاتر هنری پر هزینه و پر زحمت است و هنرمندان ما در هر شهرستان به دلیل عدم ارتباط مناسب با هم و نبودن زیر ساخت های حرفه ای، معمولاً محصول خود را برای مخاطب محل سکونت خود برنامه ریزی می کنند که این فرآیند جمعیت زیادی از علاقه مندان تئاتر در سراسر استان را از استفاده از اجراهای عمومی متنوع با ژانرها و سلیقه های مختلف محروم می کند.

وی اضافه کرد: اگر حداقل ۱۰ فضای مناسب و مشابه که امکانات یکسان یا حداقل نزدیک به هم برای اجراهای تخصصی تئاتر در نقاط مختلف استان داشته باشیم، انجمن هنرهای نمایشی استان و شعب شهرستان آن می توانند ساماندهی و برنامه ریزی درون سازمانی خود به شکل واقعی و عملی اجراهای عمومی سطح استان را از لحاظ کمی و کیفی افزایش دهند و بر رونق اقتصادی هنر تئاتر بیافزایند.

علیزاده گفت: حمایت از صندوق داخلی توسعه تئاتر که از برنامه های انجمن هنرهای نمایش استان است از ضرورت های کاری در این حوزه است.

وی تصریح کرد: این طرح هم به عنوان یکی از حلقه های زنجیره تولید و عرضه تئاتر باید با نظر هنرمندان تئاتر پیگیری و اجرا شود.

علیزاده در خاتمه، انجام برنامه های کارآمد و موثر را منوط به توجه به اصل تدبیر، حوصله و برنامه ریزی کارشناسی دانست و افزود: بسیاری از کارها را نمی شود یک شبه فقط به عنوان یک خبر هیجانی مطرح کرد و موجبات دلسردی جامعه را از از حجم برنامه های انجام نشده فراهم ساخت، بلکه باید با کمک همه هنرمندان و با ایجاد اعتماد و دعوت به صبر و بردباری صرفاً برنامه ها را حتی اگر زمان بر و دیر بازده هم باشند از حیطه تخصصی خود پیگیری و انجام داد.