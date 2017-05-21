  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۲:۱۶

امام جمعه فردوس:

هیچ کس نباید پیروزی ملت ایران را به نام خود مصادره کند

هیچ کس نباید پیروزی ملت ایران را به نام خود مصادره کند

بیرجند- امام جمعه فردوس با بیان اینکه حماسه ۲۹ اردیبهشت سیاستمداران جهان را مبهوت کرد، گفت: هیچ کس حق ندارد این پیروزی ملت ایران را به نام خود ثبت کند.

حجت الاسلام محمد رضا بابایی در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن تشکر و قدردانی از حضور پروشور مردم در انتخابات ۹۶، اظهار داشت: حضور پروشور مردم در این انتخابات دشمنان را مایوس و دوستان را شاد کرد.

وی با بیان اینکه به فرموده رهبری بصیر و انقلابی در این انتخابات هیچ کس جز ملت ایران پیروز نیست، بیان کرد: هیچ کس حق ندارد پیروزی ملت ایران را برای خود مصادره کند.

امام جمعه فردوس اضافه کرد: نباید در این پیروزی نقش بی بدیل مقام معظم رهبری، مراجع تقلید، علما، روحانیت،  اساتید  و دانشگاهیان، کسبه و بازاریان، بسیجیان و سپاهیان، نیروهای انتظامی و سربازار گمنام امام زمان را نادیده گرفت.

بابایی عنوان داشت: اینجانب از همه ملت ایران که در این انتخابات حماسه آفریدند قدردانی می کنم.

وی با اشاره به اینکه حماسه ۲۹ اردیبهشت سیاست مداران جهان را مبهوت کرد، بیان داشت: حیرت دشمن از این حماسه آنقدر بود که یکی از تحلیل گران غرب می گوید: امروز سیاستمداران دنیا دموکراسی داخلی در ایران را تایید کرده و حقارت خود در برابر آیت الله خامنه ای را به تصویر کشیدند.

امام جمعه فردوس ادامه داد: حضرت آیت الله خامنه ای یکی از زیرک ترین سیاستمداران جهان است که توانست حتی مخالفان را به تبلیغ حضور در پای صندوق های رای دعوت کند.

کد مطلب 3984766

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها