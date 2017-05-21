هیچ کس نباید پیروزی ملت ایران را به نام خود مصادره کند

حجت الاسلام محمد رضا بابایی در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن تشکر و قدردانی از حضور پروشور مردم در انتخابات ۹۶، اظهار داشت: حضور پروشور مردم در این انتخابات دشمنان را مایوس و دوستان را شاد کرد.

وی با بیان اینکه به فرموده رهبری بصیر و انقلابی در این انتخابات هیچ کس جز ملت ایران پیروز نیست، بیان کرد: هیچ کس حق ندارد پیروزی ملت ایران را برای خود مصادره کند.

امام جمعه فردوس اضافه کرد: نباید در این پیروزی نقش بی بدیل مقام معظم رهبری، مراجع تقلید، علما، روحانیت، اساتید و دانشگاهیان، کسبه و بازاریان، بسیجیان و سپاهیان، نیروهای انتظامی و سربازار گمنام امام زمان را نادیده گرفت.

بابایی عنوان داشت: اینجانب از همه ملت ایران که در این انتخابات حماسه آفریدند قدردانی می کنم.

وی با اشاره به اینکه حماسه ۲۹ اردیبهشت سیاست مداران جهان را مبهوت کرد، بیان داشت: حیرت دشمن از این حماسه آنقدر بود که یکی از تحلیل گران غرب می گوید: امروز سیاستمداران دنیا دموکراسی داخلی در ایران را تایید کرده و حقارت خود در برابر آیت الله خامنه ای را به تصویر کشیدند.

امام جمعه فردوس ادامه داد: حضرت آیت الله خامنه ای یکی از زیرک ترین سیاستمداران جهان است که توانست حتی مخالفان را به تبلیغ حضور در پای صندوق های رای دعوت کند.