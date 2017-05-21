به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین دیدار کرد.

بر اساس این گزارش، ترامپ در جریان این دیدار اعلام کرد: از این پس دیگر شاهد بروز تنش در روابط میان واشنگتن و منامه نخواهیم بود.

رئیس جمهوری آمریکا همچنین ادامه داد: روابط میان منامه و واشنگتن بیش از پیش مستحکم خواهد شد.

از سوی دیگر، ترامپ همچنین با تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر نیز دیدار و گفتگو کرد.

عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر نیز از دیگر مقامات عرب بود که رئیس جمهوری آمریکا با وی دیدار کرد.