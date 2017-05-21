برپایی نمایشگاه عکس «هتل بوتیک» در نیاوران

به گزارش خبرگزاری مهر، شهباز زمان در این نمایشگاه شصت اثر از آثار عکاسی خود را با محوریت چهار فصل در شهرهای مختلف جمهوری چک همچون پراگ، کونتاهرا، کارلووی واری، پلزن، چسکی کروملوف و... به نمایش می گذارد.

هدف از برگزاری این نمایشگاه آشنایی ایرانیان با فرهنگ، آداب و رسوم و همچنین معماری شهرهای گوناگون جمهوری چک و نیز لزوم پاسداری از بناهای تاریخی است.

شهباز زمان نویسنده، تهیه کننده،‌ کارگردان، مجری و کارشناس رادیو و تلویزیون متولد ۱۳۵۵ در تهران و فارغ التحصیل دانشکده صدا و سیما است. وی تاکنون سابقه برگزاری نمایشگاه های انفرادی و حضور در نمایشگاه های گروهی را در کارنامه هنری خود دارد که از آن جمله می توان به برپایی دو نمایشگاه شمع‌های تزئینی با بیش از پنج هزار مدل، برپایی دو نمایشگاه مدرن نقاشی (رنگ برگ- سرخ و سیاه) و ... اشاره کرد.

نمایشگاه «هتل بوتیک» که به آثار عکاسی شهباز زمان اختصاص دارد از ۵ خرداد تا ۱۳ خرداد در گالری شماره ۲ فرهنگسرای نیاوران دایر است. علاقمندان به دیدار از این نمایشگاه می توانند در روزهای عادی از ساعت ۱۰ الی۲۱ و در روزهای تعطیل از ساعت ۱۴ تا ۲۱ به گالری شماره ۲ فرهنگسرای نیاوران مراجعه کنند.