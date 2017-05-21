بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی به سود کشتی ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر، رسول خادم با بیان اینکه بازی های کشورهای اسلامی یک تورنمنت فنی مناسب برای آزادکاران و فرنگی کاران ایران بود گفت: در این تورنمنت اکثر کشتی‌گیران ما این فرصت را پیدا کردند تا با کشتی گیران درجه یک، درجه دو برتر وزن خودشان در دنیا رقابت کنند و توسط کادر فنی ارزیابی شوند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه با یک فاصله کوتاه مسابقات آسیایی و بازیهای کشورهای اسلامی را داشتیم، کادر فنی تیم های ملی مجبور بودند دو تیم را در هر دو رشته، برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا و بازیهای کشورهای اسلامی اختصاص بدهند که البته این موضوع به استثنای میثم نصیری بود که در هر دو مسابقه حضور داشت.

خادم تصریح کرد: ما پیش بینی می کردیم که حداقل چهار مدال طلا و حداکثر شش مدال طلا در هر دو رشته در این مسابقات داشته باشیم که توانستیم پنج مدال طلا را به دست بیاوریم که نتیجه به دست آمده، نسبتا با ارزیابی که ما از حضور تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی در این مسابقات داشتیم، همخوانی داشت.

وی تاکید کرد: جدای از جایگاه فنی تیم های کشتی آزاد و فرنگی آذربایجان که از مدعیان درجه یک کشتی دنیا و رقبای اصلی ما محسوب می شوند ، امتیاز میزبانی آذربایجانی ها و مناسبات بسیار جدی که این کشور با حمایت دولتمردان خود توانسته در پانزده سال گذشته در اتحادیه جهانی کشتی و مجموعه فضای داوری کشتی دنیا بدست آورد، فضای رقابت با حریفان اصلی را برای کشتی گیران ایرانی حساس تر کرده بود.

خادم اظهار داشت: حضور مکرر رئیس جمهور آذربایجان و اعضای خانواده وی در مسابقات کشتی که البته بسیار هم ارزشمند و حائز اهمیت بود نیز، فضای سنگینی در رقابت ها را برای سایر کشتی گیران، بوِیژه کشتی گیران ایرانی که رقبای اصلی تیم آذربایجان بودند، ایجاد می کرد و به نوعی در این مسابقات، رقابت با کشتی گیران آذربایجانی دشوارتر از حد معمول شده بود.

وی خاطر نشان کرد: در مجموع به نظر می‌رسد بازی های کشورهای اسلامی بعنوان یک تورنمنت بین المللی در کشتی آزاد و فرنگی، یک فرصت مناسب برای ارزیابی کادرهای فنی تیم های ملی، از نفرات شاخص خودشان در اوزان مختلف، و یا برخی از نفرات که جزء پشتوانه های جوان و حتی با تجربه ما هستند و باید در چنین مسابقاتی ارزیابی بشوند را فراهم نمود.