۶۷ تخلف انتخاباتی فضای مجازی در خراسان جنوبی شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی محمد پور صبح یکشنبه در پنجمین ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی استان بیان کرد: تخلفات و جرایم انتخاباتی در فضای مجازی به خوبی شناسایی و احصاء شده است.

وی با اشاره به تخلفات انتخابات ریاست جمهوری شناسایی شده در فضای مجازی گفت: هفت مورد تبلیغ و تخریب علیه سایر کاندیداها، هفت مورد تبلیغات مسئولان اجرایی به نفع کاندیدای مورد حمایت و دو مورد انتشار نظرسنجی کذب از جمله تخلفات شناسایی شده است.

سرهنگ محمد پور شش مورد تخلف عوامل اجرایی در هنگام انتخابات و پنج مورد اعلام نتایج قبل از اعلام رسمی را از دیگر تخلفات انتخابات ریاست جمهوری شناسایی شده در فضای مجازی دانست.

سرپرست پلیس فتای خراسان جنوبی ادامه داد: این تخلفات توسط پلیس فتا استان رصد و به ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی اعلام شده است.

وی با اشاره به تخلفات شناسایی شده انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در فضای مجازی گفت: سه مورد تبلیغ خارج از مهلت قانونی و یک مورد توهین و تخریب علیه کاندیدا شناسایی شده است.

سرهنگ محمد پور ادامه داد: همچنین تبلیغات زودهنگام با ۳۶ مورد در صدر تخلفات شوراهای اسلامی در فضای مجازی قرار دارد.

وی با اشاره به حضور پر رنگ مردم در پای صندوق های اخذ رأی بیان کرد: حضور مردم در این انتخابات باری دیگر مایه یأس و نا امیدی دشمن شد.