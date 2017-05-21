اردبیل میزبان مسابقات آسیایی قایقرانی ۲۰۱۹ می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی قاطع ظهر یکشنبه در بازدید رئیس فدراسیون قایقرانی از سد عمارت در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: موافقت اولیه فدراسیون با این میزبانی اخذ شده و به زودی جلساتی به منظور مشخص شدن برنامهها و ارزیابی امکانات استان تشکیل میشود.
وی افزود: اغلب شهرستانهای استان اردبیل استعداد راهاندازی رشته قایقرانی را دارند و در نظر داریم رشتههای مختلف ورزش قایقرانی در شهرستانها توسعه یابد.
قاطع اقدام نخست را توسعه این رشته در دریاچه شورابیل عنوان کرد و گفت: در ادامه راهاندازی رشته اسلالوم در گرمی پیگیری خواهد شد.
سرپرست هیئت قایقرانی استان متذکر شد: علاوه بر این راهاندازی این رشته در مشگین شهر و سد عمارت نیز در حال بررسی است و بازدید فدراسیون قایقرانی نیز با هدف ارزیابی امکانات اولیه راهاندازی قایقرانی در این سد انجام میشود.
قاطع همچنین به برگزاری مسابقات تیم ملی بانوان در تیر ماه امسال اشاره کرد و گفت: این مسابقات در دریاچه گیلارلو گرمی در دو رشته کانو و کایاک برگزار میشود.
