سه هزار کنتور حجمی و هوشمند آب به روی چاه های کشاورزی نصب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود رازمند پیش ازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: پروژه ملی «طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب» بسیار مورد تاکید وزارت نیرو و دولت خدمتگذار می باشد و عملا" توجه ویژه ای به منابع آب های زمینی کشور دارد. وی افزود : منابع آب زیرزمینی از مهمترین ذخایر استراتژیک کشور است که زیرساخت مهم در توسعه و رشد است. این ذخایر در طول سال های دراز بتدریج شکل گرفته و امروزه برای مصارف صنعت و کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرند.

رازمند با اشاره به حفاظت از منابع آب زیرزمینی اظهارداشت: بهترین روش مدیریت از این منابع آبی زیر سطحی گرانبها، اندازه گیری و کنترل میزان آب ورودی و خروجی به آن ها است و بایستی به اندازه ظرفیت و پتانسیل هر مخزن زیرزمینی از آن استفاده شود و از برداشت غیرمجاز و اضافه خودداری شود.

مجری طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب تصریح نمود : در سه دهه اخیر متاسفانه در اثر حفر چاه های متعدد بدون مجوز و برداشت مازاد از دشت های کشور میزان این منابع ارزشمند آبی به شدت کاهش یافته و باعث تخریب کمی و کیفی این منابع و بروز خسارات متعددی از جمله فرونشست زمین گشته است.

رازمند عنوان داشت : در راستای حفاظت و صیانت از سفره های آب زیرزمینی و همچنین اجرای قانون توزیع عادلانه آب ، شرکت آب منطقه ای هرمزگان تاکنون تعداد ۳۰۰۰ دستگاه کنتور بر روی چاههای آب بویژه در دشتهای ممنوعه استان نصب کرده است.

وی افزود : کنتورهای هوشمند، میزان برداشت آب از هرچاه را مطابق پروانه بهره برداری ودقیقاً برابر میزان حجم برداشت سالیانه مندرج در پروانه مزبور تنظیم نموده و ازبرداشت اضافی جلوگیری و آب برداشتی از چاهها را اندازه گیری می نماید واین طرح یکی از پروژه های مهم طرح احیاء و تعادل بخشی است که بطور جدی در دستورکار شرکت آب منطقه ای هرمزگان قرار دارد.

مدیر پروژه طرح احیاء و تعادل بخشی از آب های زیرزمینی به عنوان یک منبع استراتژیک نام برد و افزود : آمار مربوط به سفره های آب زیرزمینی اهمیت این موضوع را نشان می دهد که در مناطق خشک به عنوان تنها منبع در دسترس برای مصارف مختلف کشاورزی - صنعت و شرب مطرح هستند و از آنها به عنوان منابع استراتژیک نام برده می شود ، بنابراین لازم است مصرف و بهره برداری ازآن را مدیریت کنیم تا برای نسل های آینده میراث ارزشمندی به یادگار بگذاریم.