زمينه تاريخي نوسازي در ايران

به گزارش خبرنگار مهر، بررسي مباني و موانع توسعه و نوسازي در ايران بدون توجه به تاريخ نوسازي ممكن نيست. اين مسئله نيز نيازمند بازگشت به تاريخ سياسي و اجتماعي است. ايران كشوري با تمدن چند هزار ساله يكي از كهنترين ملتهاي جهان است. تاريخ جهان بدون توجه به پارسيان ناقص است. پارسيان از دوران كوروش كبير و سلسله هخامنشيان تا پايان دوران ساسانيان بخش عظيمي از تاريخ جهان را تشكيل مي دادند.

تقابل ايران با يونان و بعد روم باستان ومصراهميت وجايگاه تمدن ايراني را درتاريخ بشريت مي رساند. منظور ما از بيان مطالب مذكور اين است كه بگوييم ايران زمينه و سابقه اي از ديوانسالاري منظم و كارا، ساختار سياسي هماهنگ كوشا، اقتصاد فعال وگسترده، كشاورزي وتوليد فراوان و شكوفايي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و مدني را در تاريخ خود دارد. پس مشكل ايران درعدم توسعه از ضعف ذاتي وطبيعي اين رمز وبوم وملت درامر توسعه برنمي خيزد بلكه ناشي از فرايندي است كه درتاريخ چند قرن اخير گذشته است.

تاريخ ايران درچند قرن اخير بخوبي نشان مي دهد كه اين ملت نوسانات وجريانات متعددي را پيش سر گذاشته است كه مي توان به اين موارد اشاره كرد: سلطه و استبداد، بي قانوني، قحطي، جنگ و درگيري داخلي نظاميگري، فساد، استعمار، وابستگي، بحران و در هم ريختگي اجتماعي، فروپاشي ساختار، فرهنگي و اجتماعي، عدم ثبات سياسي، نوسان شديد برنامه ريزي و مديريت، تغييرات سريع قوانين و قواعد سياسي، اقتصادي و اجتماعي، فشار فرهنگي، و ورود عناصر متعدد فرهنگي متفاوت و متضاد، عدم ساماندهي علمي و فكري و عدم توازن سياست و دين.

براي بررسي عناصر تاريخ چند قرن اخير كه ذكر شد توجه به مسير تاريخ ايران از زمان نوسازي دراروپا ضروري است بدين منظور از دوران صفويه كه با تحولات صنفعتي وتوسعه در اروپا مقارن است آغاز مي كنيم.ماهيت دولت در ايران تا انقلاب اسلامي هميشه سلطنتي يا به تعبير منتسكيو«استبداد شرقي» بوده است. اين نوع حكومت در دوران صفويه نيز ديده مي شود. از دوران صفويه مي توان به حكومت شاه عباس اول (كبير) اشاره كرد. شاه عباس توانست با تقويت دولت مركزي و كنترل نيروهاي گريز از مركز، ثبات سياسي را درايران حاكم كند. وي با سازماندهي تجارت خارجي وارتباط با كشورهاي اروپايي سطح اقتصاد كشور را ارتقاء داد و موجب پيشرفت دركشور شد. اما نيروهاي غيرمولد حاكم بر ساختار اجتماعي و نيروهاي مركز گريز با تعامل تخريبي دين و دولت مانع تداوم اصلاحات در دوران صفويه شدند و زمينه سقوط صفويان را با هجوم محمود افغان فراهم كردند. هجوم افغانها چنان اثرات مخربي بر ساختار سياسي، اجتماعي و اقتصادي ايران گذاشت كه فراتر از حمله مغولان بود.

وضعيت نابسامان اقتصادي واجتماعي ايران در دوران حكومت نادرشاه افشار نيز بهبود نيافت. با اينكه نادر توانست لشكركشيهاي فراواني انجام دهد و ثبات سياسي را برقرار كند اما به دليل تحميل هزينه هاي سنگين لشكركشي بر مردم شرايط رفاه و در آمد مردم ارتقاء نيافت. علاوه بر اين نادر هيچ گونه انديشه اي براي اصلاحات نداشت. شرايط بعد از نادر تا حكومت كريم خان زند آرامش چنداني نداشت. دوران كريم خان نيز علي رغم تلاش وي براي تقويت جامعه و دولت، رشد اقتصادي و برقراري نظم و ثبات و رعايت صلاحيت و عدالت، تقويت صنعت وسرمايه و تجارت، دوام چنداني نداشت. بعد از وي هرج و مرج تا روي كار آمدن آغامحمدخان قاجار ادامه داشت. آغامحمدخان توانست با اقتدار نظامي ثبات را به كشور برگرداند. آنچه از دوران صوفيه تا زمان آغامحمد خان گذشت، اين است كه هيچ گاه امكان و شرايط توسعه و نوسازي فراهم نشد و ملت ايران در رقابت جهاني به تاثير از دو عامل استبداد و هرج و مرج داخلي از گردونه پيشرفت بازماند.

دوران حكومت سلسله قاجار نيز گذشته از اقتدار اوليه در دوران آغامحمدخان ضعف حكومت مركزي واختلافات داخلي، فساد، ناكارآمدي، رشوه خواري و تشكيل مثلث استبداد داخلي، استعمار خارجي و دربار واليگارشي فاسد هيچ گاه زمينه مناسبي را براي اصلاحات افرادي چون عباس ميرزا، قائم مقام فراهاني، امير كبير، سپهسالار، مسيرالدوله فراهم نكرد و اجازه نداد كه اين اصلاح طلبان به انديشه نوسازي و تحول آفريني خود تداوم دهند. هر كدام از اينها مانند جرقه هاي كوتاه، اصلاحاتي غيرماندگار را ايجاد كردند. سرآمد اينها اميركبير فراهاني بود كه پرورده مكتب قائم مقام و متأثر از تحولات عثماني و روسيه بود. وي در دوران صدارتش بنيان همه گونه اصلاحات تجدد خواهانه را گذاشت كه از جمله مي توان به كنترل مالي درباره و شاهزادگان، تاسيس كارخانه هاي اسلحه سازي و صنعتي و تشويق صنايع ملي، استخراج معادن، اصلاح نظام آموزشي با ايجاد دارالفنون ايجاد ارتش جديد و اصلاح فرهنگي با ايجاد روزنامه وقايع التفاقيه و برقراري ثبات، نظم، عدالت و شايسته سالاري اشاره كرد. اما امير كبير و اصلاحات وي قرباني مثلث عقب ماندگي ايران (استبداد، استعمار و دربار) شدند و او نتوانست جريان توسعه درايران را پايدار كند.

اصلاحات در دوران قاجار با اصلاحات عباس ميرزا، قائم مقام، امير كبير و سپهسالار آغاز مي گردد و با تحولات مشروطه و مرحله متقاوتي از اصلاحات همه جانبه ادامه مي يابد؛ تا اينكه به دوران پهلوي و اقدامات رضاخان در برقراري ثبات سياسي و دوران محمد رضا پهلوي و اصلاحات مصدق و درنهايت استبداد پهلوي دوم مي رسد كه آخرين اقدامات اصلاحي قبل از انقلاب اسلامي به اصلاحات ارضي و توهم تمدن بزرگ برمي گردد.

اقدامات هيچ كدام از اين افراد چه كساني كه داراي دانش و بصيرت بودند مانند امير كبير و مصدق و چه افرادي كه توهم و بزرگ بيني داشتند مانند محمد رضا پهلوي به توسعه، نوسازي و حركت مداوم و رو به جلوي ملت ايران ختم نشد. اما همه اين تحولات باعث شكل گيري هويت ايراني و ويژگيهاي قوميتي در ايران شد كه در مقاله هاي بعدي به شخصيت ايراني از بعد روانشناسي توسه مي پردازيم.