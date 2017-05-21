به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا امینی ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از دریاچه شورابیل تصریح کرد: استان اردبیل ظرفیت‌های متعددی برای رشته قایقرانی دارد که می‌بایست مورد استفاده قرار گیرند.

وی افزود: از جمله این ظرفیت‌ها دریاچه درون‌شهری شورابیل است که می‌تواند برای ایجاد کمپ قایقرانی مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس فدراسیون قایقرانی با بیان اینکه این دریاچه موقعیت مناسبی برای راه‌اندازی کمپ قایقرانی دارد، اضافه کرد: به منظور تجهیز سخت‌افزاری نیز فدراسیون حمایت‌های خود را اعمال خواهد کرد.

امینی با تأکید به ضرورت توجه به توسعه گردشگری ورزشی اضافه کرد: در عین حال می‌توان اسکله قایقرانی نیز در محل دریاچه شورابیل ایجاد و از ظرفیت‌های گردشگری آن استفاده کرد.

وی با اشاره به آمادگی این دریاچه برای برگزاری مسابقات رشته‌های کانوپولو و قایق‌های بادی ادامه داد: علاوه بر این کمپ‌های تیم ملی نیز می‌توانند در این دریاچه تمرین داشته باشند.

رئیس فدراسیون قایقرانی تأکید کرد: میزبانی مسابقات کانوپولوی قهرمانی آسیا به کشور ایران سپرده شده و در نظر داریم میزبانی به استان اردبیل واگذار شود.

امینی با بیان اینکه روند اخذ میزبانی در دست بررسی و اقدام است، اضافه کرد: علاوه بر این ظرفیت سایر شهرستان‌های استان از جمله گرمی و مشگین شهر نیز برای ایجاد رشته قایقرانی بررسی می‌شود.