قول دادند بخشی از پول مسکن اجتماعی خرداد ابلاغ شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، جواد حق‌شناس در مورد روند اجرایی مسکن‌اجتماعی و مسکن‌حمایتی که اسفندماه سال ۹۵ در هیات‌وزیران به تصویب رسید گفت: بر اساس این مصوبه برای سال ۹۶، ساخت ۱۰۰ هزار واحد ابلاغ شده است. برای مقدمات کار باید یکسری کارها از طریق سازمان‌هایی که مسئولیت‌هایی را در این برنامه دارند، انجام شود. در همین راستا، بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی به عنوان مدیر اجرایی طرح، مکاتبات لازم را با سازمان ملی زمین و مسکن برای تامین زمین برای مسکن اجاره‌ای و با بانک‌مرکزی برای تامین تسهیلات، و سازمان برنامه و بودجه برای تامین یارانه‌ها انجام داده است.

معاون امور مسکن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ادامه داد: برای یکسری از ساز و کارهای مسکن حمایتی و مسکن اجتماعی ضرورت داشت تا آیین‌نامه‌ها، مقررات و دستورالعمل تهیه شود که این اقدامات تاکنون انجام شد. همچنین، با دستگاه‌های ذیربط که باید متقاضیان را تعیین کنند، مکاتبه کرده‌ایم و در حال پیگیری هستیم.

حق‌شناس یکی از مهمترین کارها را برای اجرای طرح مسکن‌اجتماعی و مسکن‌حمایتی، تامین یارانه‌ها توسط سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد و گفت: تامین یارانه برای اجرای طرح مسکن‌اجتماعی و حمایتی برای سال ۹۶ برعهده سازمان برنامه و بودجه است که از سوی بنیاد مسکن، مکاتبات لازم با سازمان برنامه و بودجه انجام شده که منابع یارانه‌ای بین ۱۶۷ تا ۲۰۰ میلیارد تومان یا با کمک سود تسهیلات یارانه‌ای و یا پرداخت مستقیم یارانه‌ها و بلاعوض‌ها از سوی آن سازمان برای اجرای طرح فوق، ابلاغ شود.

وی تصریح کرد: نامه‌نگاری‌ها از سوی بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انجام شده است و سازمان برنامه و بودجه قول داده تا حداکثر تلاش خود را انجام دهد و تامین این منابع از سوی آن سازمان، ابلاغ شود که به محض ابلاغ، کار شروع خواهد شد.

حق‌شناس گفت: بر اساس قول سازمان برنامه و بودجه، ابلاغ بودجه تامین یارانه برای اجرای طرح مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی در خردادماه سال جاری انجام خواهد شد. لایحه فوق شامل دو بخش مسکن حمایتی و اجتماعی است.

وی ادامه داد: بخشی از این برنامه‌ها به محض آنکه یارانه ابلاغ شود یعنی کمک اجاره مسکن یا کمک تسهیلات رهن قابل انجام است و نیازمند کار خاص عمرانی نیست. بخشی از لایحه فوق نیز که به خرید مسکن اختصاص دارد و نیازمند کار عمرانی است در صورت ابلاغ، می‌تواند به سرعت به اجرا درآید.

حق‌شناس افزود: بخشی از مسکن‌های مهر نیز فاقد متقاضی هستند که به دلیل آنکه نیازمند کار عمرانی نیستند، افراد حائز شرایط مسکن اجتماعی می‌توانند از آن‌ها بهره‌مند شوند. در نتیجه، بخش عمده‌ای از برنامه در صورت ابلاغ از سوی سازمان برنامه و بودجه، قابل انجام است.