کشف تونلی بزرگ در معدن نمک چهرآباد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، ابوالفضل عالی جالب‌ترین کشفیات این فصل کاوش در تنها معدن تاریخی شناخته شده از دوره هخامنشی، ساسانی و دوران متاخر اسلامی در ایران را کشف تونلی بزرگ با چند فضای مرتبط با هم اعلام کرد که احتمالا مربوط به دوران میانی اسلام( سلجوقی) است.

وی اظهار کرد: چهارمین فصل کاوش باستان‌شناسی هیئت مشترک اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان و موزه و دانشگاه بوخوم آلمان از فروردین‌ماه از سرگرفته شده و طبق برنامه‌ریزی به عمل آمده این فصل از پژوهش در معدن چهرآباد تا خردادماه سال‌جاری ادامه خواهد داشت.

عالی افزود: هیئت باستان‌شناسی شامل باستانشناسان و متخصصین مختلف ایرانی و آلمانی هستند که برای چهارمین فصل پژوهش در معدن نمک حضور یافته و در زمینه مطالعات باستانشناسی کهن و برخی علوم میان رشته‌ای فعالیت خواهند کرد.

سرپرست ایرانی هیئت مشترک باستان شناسی معدن نمک چهرآباد زنجان فعالیت تیم باستان شناسی در این محوطه را در ادامه پژوهش‌هایی دانست که از چندین سال پیش آغاز شده است و گفت: در فصل سوم پژوهش که در پائیز سال گذشته انجام یافت، بخش‌هایی از محدوده تاریخی معدن نمک شامل آثار معدنی دوره هخامنشی، ساسانی و دوران متاخر اسلامی مورد کاوش قرار گرفت.

در جستجوی شناسایی قدیمی‌ترین دوره‌های استخراج نمک

عالی یادآور شد: در این فصل نیز همچون فصل گذشته ادامه کاوش عمقی در محدوده کاوش شده در سال‌های پیش برای بدست آوردن آگاهی بیشتر از قدیمی‌ترین دوره‌های استخراج نمک در چهرآباد و نیز افزایش دانسته‌ها از معدن‌کاوی نمک در دوره هخامنشی و ساسانی خواهد بود.

وی با بیان اینکه در فصول گذشته همچنان لایه‌های مربوط به معدن‌کاوی دوره هخامنشی در زیر سطحی که مردان نمکی کشف شده‌اند، ادامه دارد، تصریح کرد: حفاری باستان‌شناختی با هدف روشن ساختن جزئیات معدن‌کاوی دوره هخامنشی و کشف آثار احتمالی پیش از این دوره مد نظر قرار خواهد گرفت.

سرپرست ایرانی هیئت مشترک باستان شناسی معدن نمک چهرآباد زنجان ادامه داد: با توجه به این که در فصل گذشته عملیات گسترده ژئوفیزیکی در بخشی بزرگی از گنبد نمکی موسوم به دوزلاخ (معدن نمک چهرآباد) انجام یافت و اطلاعات جالب توجهی از ساختار زمین‌شناختی و محدوده فعالیت معدنکاوی کهن به دست آمد، لذا در این فصل از کاوش از نتایج پژوهش‌های ژئوالکتریک نیز بهره گرفته خواهد شد.

عالی معدن نمک چهرآباد را تنها معدن تاریخی شناخته شده از دوره هخامنشی، ساسانی و دوران متاخر اسلامی در ایران دانست و افزود: اهمیت و شهرت آن نه تنها به دلیل دارا بودن آثار معدنکاوی از ایران پیش و پس از اسلام است، بلکه یافته‌های ارزشمند و منحصر به فرد آن از جمله بقایای ۶ مومیایی طبیعی انسانی و شمار زیادی اشیا از جنس مواد آلی از جمله پارچه، چرم، چوب، و... بر اهمیت آن افزوده است.

وی اظهار کرد: طی ۱۵ روز کاوش فصل جدید، بخش‌های مختلف محدوده کاوش شده در سال‌های گذشته، به منظور به دست آوردن اطلاعات بیشتر از معدن‌کاوی دوران باستان و نیز آگاهی از قدیمی‌ترین دوره استخراج نمک کاوش شد.

سرپرست هیئت باستان‌شناسی با بیان اینکه در برنامه امسال همچنان کاوش در لایه‌های مختلف مربوط به معدن‌کاوی دوره هخامنشی و دوره ساسانی ادامه دارد، گفت: همچون گذشته یافته‌های مختلف مرتبط با فعالیت‌های معدن‌کاوی به ویژه اشیای تهیه شده از مواد ارگانیک همچون یافته‌های گیاهی (دسته‌های چوبی ابزار، شاخه‌ها و بوته‌ها، بذرها، هسته میوه‌ها و ...)، بقایای جانوری، پوست و چرم و بافته‌های مختلف پشمی و پنبه‌ای به دست آمده است.

عالی از جالب‌ترین کشفیات این فصل کاوش را کشف تونلی بزرگ با چند فضای مرتبط با هم اعلام کرد که احتمالا مربوط به دوران میانی اسلام( سلجوقی) است و افزود: فضاهای جدید مکشوفه که در دل کوه کنده شده‌اند در طی چند روز گذشته مشخص شده و هنوز کاوش و پژوهش چندانی در آن انجام نیافته است.

وی اظهار داشت: تونل یاد شده در بخش شمال غرب محدوده کاوش شده در سال‌های گذشته قرار دارد و طبق مشاهدات اولیه و بررسی اشیای مکشوفه از داخل فضاهای مختلف آن، احتمالا تونل در دوره سلجوقی مورد استفاده معدن‌کاران بوده و در دوره‌ای که هنوز مشخص نیست، به دلیل ریزش بخش‌هایی از آن فرو ریخته و تخریب شده است.

سرپرست ایرانی هیئت مشترک باستان شناسی معدن نمک چهرآباد زنجان تصریح کرد: در صورت قطعی شدن قدمت تونل تازه کشف شده، برای نخستین بار مدارکی از استخراج نمک و حضور معدن‌کاران دوران میانی اسلام در معدن نمک چهرآباد( دوزلاخ) دیده می‌شود.

عالی ادامه داد: کاوش‌های باستان‌شناسی در معدن نمک چهرآباد زنجان با مجوز ریاست پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در حال انجام است.