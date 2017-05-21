منتخبان شورای اسلامی شهرهای استان سمنان مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری سمنان آمار منتخبان شوراهای اسلامی شهرهای استان سمنان به این شرح است:

سمنان:

نام و نام خانوادگی تعداد آراء اصلی سیدمسعود سیادتی ۱۷۵۱۱ مجید نظری ۱۲۲۷۶ مهدی خراسانیان ۱۱۸۰۴ محمد همتی ۱۱۵۲۰ عباس آلبویه ۱۰۰۱۰ عباسعلی طالب بیدختی ۹۲۳۹ محمد زحمت کش ۸۴۸۵ علی البدل راضیه محجوب ۸۴۰۲ سیدکاظم شجاعی ۸۳۱۰ همت هادیان ۸۲۱۱ حبیب الله محقق ۸۱۳۱ مریم نژادلو ۸۱۲۰ مجموع آراء صحیح ۷۳۴۶۱ مجموع آراء ماخوذه ۷۷۶۹۹

مهدیشهر:

ردیف نام و نام خانوادگی تعداد آراء اصلی حسن نورانیان ۴۴۱۶ رضا اصیل منش ۳۶۱۳ سیداحمد پاکزادیان ۳۶۰۷ علیقلی پارسا ۳۳۷۵ تکتم مرادعلیان ۳۲۶۰ علی البدل یداله علی اکبری ۳۰۱۲ محمدرضا قنبری ۲۹۷۸ محمود حیدریه ۲۸۵۳ مجموع آراء صحیح ۱۲۱۵۳ مجموع آراء ماخوذه ۱۲۷۲۸

درجزین:

ردیف نام و نام خانوادگی تعداد آراء اصلی علی صفائی ۱۶۴۵ حسن کاشفی ۱۵۸۴ سیدمحمد نبوی ۱۱۵۶ حسن همتیان ۱۱۴۳ علیرضا برهانی ۹۹۱ علی البدل محمدحسین اسلامی ۹۶۸ مجید رهائی ۸۸۷ بهرام یزدانی ۸۱۷ مجموع آراء صحیح ۴۰۸۱ مجموع آراء ماخوذه ۴۱۹۳

شهمیرزاد

ردیف نام و نام خانوادگی تعداد آراء اصلی ابوطالب نجابت ۱۱۵۳ اسمعیل اسماعیلی زاده ۱۱۲۷ امیرحسین شهاب الدین ۱۰۹۹ محمدحسین ابونوری ۱۰۴۸ سیدامیرمسعود احمدپناه ۱۰۴۶ علی البدل آمنه صفائی ۱۰۰۰ علی رضا شجاعی ۹۶۹ عبدالخالق خاکسار ۹۴۲ مجموع آراء صحیح ۴۷۵۷ مجموع آراء ماخوذه ۴۹۹۶

دامغان

ردیف نام و نام خانوادگی تعداد آراء اصلی مجتبی ایمانیان ۸۱۶۶ خسرو فولادیان ۶۹۸۷ رضا ناصری ۶۳۴۲ سیدمحمود حسینی پور ۵۷۷۲ علی اکبر حسن بیکی ۴۸۱۵ سیدماکان ترابی ۴۷۸۰ رضا زارع زاده ۴۵۵۸ علی البدل رقیه امیرخلیلی ۴۴۸۴ ناصر ابراهیمی ورکیانی ۴۳۶۰ حسین اقبالیه ۴۲۵۴ سیدمحی الدین تقوی ۳۶۶۶ علی اصغر نیک خواه ۳۶۴۹ مجموع آراء صحیح ۳۰۳۹۹ مجموع آراء ماخوذه ۳۱۷۵۸

کلاته رودبار

ردیف نام و نام خانوادگی مجموع آرا بدست آمده از شعب اصلی قربان جنتی ۱۵۶۳ زلیخا شکاری ۱۱۲۹ باقر خیبریان ۱۰۱۵ عیسی کثیریان ۱۰۰۴ توفیق بنائیان سفید ۶۸۹ علی البدل روح اله بینائیان ۶۷۷ سعید آقابابائیان ۶۳۳ علی اصغر زاغیان ۴۹۰ مجموع آراء صحیح ۲۳۸۴ مجموع آراء ماخوذه ۲۴۳۲

دیباج

ردیف نام و نام خانوادگی تعداد آراء اصلی علی اکبر سفیدیان ۹۶۱ مهدی خان بیکی ۷۹۴ حسن قادری ۷۸۱ عزت رنگریز ۶۵۸ محسن سفیدیان ۶۳۹ علی البدل غلامعلی ناهیدی ۶۲۵ حسینعلی سفیدیان ۶۱۳ علی باقری راد ۵۱۹ مجموع آراء صحیح ۲۴۲۲ مجموع آراء ماخوذه ۲۴۳۹

امیریه

ردیف نام و نام خانوادگی تعداد آراء اصلی حسین جهانیان ۶۰۰ ابوالفضل امیرحسینی ۵۵۸ ابوالفضل امیراحمدی ۴۷۴ حمیدرضا جزءامیراحمدی ۴۳۶ علی تیموری ۴۳۵ علی البدل مرتضی تیموری ۴۰۱ آمنه جهانیان ۳۷۹ مهناز داودیان ۳۴۵ مجموع آراء صحیح ۱۲۶۹ مجموع آراء ماخوذه ۱۳۲۳

شاهرود

ردیف نام و نام خانوادگی تعداد آراء ۱ سیدمصطفی طباطبائی ۸۷۰۰ ۲ حمیده محبی ۸۲۶۰ ۳ سیدجواد بیطرف ۸۰۲۷ ۴ سیده زهرا موسوی ۷۸۵۴ ۵ وحیدالدین وحیدنیا ۷۷۳۲ ۶ سیدحبیب اله میرابوالحسنی ۷۵۲۴ ۷ حسینعلی سمیعی ۷۴۵۱ ۸ مرتضی احمدیان ۷۲۹۸ ۹ غلامرضا فضلی ۷۰۶۴ ۱۰ سیدمصطفی مجیدی ۶۹۰۵ ۱۱ مهدی موسی زاده ۶۷۹۴ ۱۲ حسین قنبریان ۶۵۷۳ مجموع آراء صحیح ۷۶۴۸۰ مجموع آراء ماخوذه ۸۱۷۰۱

رودیان

ردیف نام و نام خانوادگی تعداد آراء اصلی حمیدرضا عامری ۱۳۲۴ سیدجعفر میرغفوری ۹۹۱ سیدعلی غفوری ۹۷۹ محبوبه عامری ۹۴۶ محمدعلی بخشی ۸۶۷ علی البدل سیدمحمد غفوری ۷۵۶ مهدی عرب علی محمدی ۵۴۵ محمدحسین دیانتی خواه ۵۰۳ مجموع آراء صحیح ۲۵۵۵ مجموع آراء ماخوذه ۲۶۱۱

مجن

ردیف نام و نام خانوادگی تعداد آراء اصلی علی اصغر ملانجفی ۱۴۲۵ قاسم یوسفی ۱۲۵۱ سیدحسین میرباقری ۱۱۶۸ سیدحسین سادات ۱۰۵۶ حسن یارمحمدی ۱۰۳۷ علی البدل صادق زارع مجنی ۷۹۳ علیرضا سهرابی ۷۸۱ ابراهیم احمدمجنی ۷۳۴ مجموع آراء صحیح ۳۵۳۳ مجموع آراء ماخوذه ۳۶۶۶

کلاته خیج

ردیف نام و نام خانوادگی تعداد آراء اصلی علی محمد عرب زینلی ۱۲۵۶ عبداله غنچهء ۱۲۰۹ حمید عرب عامری ۱۱۵۶ جواد عجم ۹۸۵ غلامرضا عجم اکرامی ۷۶۸ علی البدل رضا انصاری ۷۶۴ حسین عرب رستمی ۶۵۸ رمضانعلی عرب ۶۲۸ مجموع آراء صحیح ۳۱۴۱ مجموع آراء ماخوذه ۳۲۶۲

بسطام

ردیف نام و نام خانوادگی تعداد آراء اصلی احسان احمدی ۱۷۳۰ علی عباسی ۱۷۱۵ ناصر شمس ۱۵۵۳ محسن حسنی ۱۳۸۴ سیدحسین هاشمی ۱۳۳۸ علی البدل علی رضوانی ۱۰۷۹ نصرت الله خدامی ۸۴۲ سمانه باقری ۷۳۰ مجموع آراء صحیح ۵۰۲۰ مجموع آراء ماخوذه ۵۲۹۵

بیارجمند

ردیف نام و نام خانوادگی تعداد آراء اصلی عبدالحسین احمدی ۶۷۵ سیدرضا حسینی ۵۶۱ ابراهیم باقری ۵۲۲ محمد باقری ۴۹۱ محمد باقری ۴۸۰ علی البدل سیدابراهیم آمیقی ۴۳۶ علی باقری ۴۲۸ رحمت اله باقری ۴۱۳ مجموع آراء صحیح ۱۳۲۹ مجموع آراء ماخوذه ۱۳۵۵

میامی

ردیف نام و نام خانوادگی تعداد آراء اصلی مریم حدیدی ۱۳۲۴ سیدرضا موسوی ۹۹۹ سیدحسن موسوی ۹۳۰ قاسم قادری ۹۱۳ عباسعلی اصغری ۹۰۸ علی البدل عباس نوروزی ۵۹۷ علی ایمانی ۵۸۳ احمد انوری ۴۷۵ مجموع آراء صحیح ۲۵۴۴ مجموع آراء ماخوذه ۲۵۷۲

سرخه

ردیف نام و نام خانوادگی تعداد آراء اصلی زهرا فیض ۲۵۱۹ علیرضا عربی ۲۴۱۷ محسن سمنانی ۲۳۵۷ حسین سبحانی ۱۲۷۸ مهدی پیوندی ۱۲۴۳ علی البدل محمد محمدی کیاء ۱۱۰۹ محمدرضا ادهم ۱۰۵۴ محمدتقی ابراهیمی ۱۰۳۱ مجموع آراء صحیح ۶۲۶۸ مجموع آراء ماخوذه ۶۵۴۹

آرادان

ردیف نام و نام خانوادگی تعداد آراء اصلی عبدالرضا بیگلری ۱۳۰۶ رضا شاه حسینی ۱۲۷۲ ابراهیم نادری فر ۱۱۳۱ سعید گلیوری ۱۱۰۱ علی شاه حسینی ۱۰۳۸ علی البدل حسین عباسی ۸۹۳ امیر رکنی ۸۵۸ وحید شوریابی ۷۸۵ مجموع آراء صحیح ۳۷۱۴ مجموع آراء ماخوذه ۳۷۹۴

کهن آباد

ردیف نام و نام خانوادگی تعداد آراء اصلی محمد قندالی ۳۸۷ محمود آقاجانی ۳۷۷ ذبیح اله دهقانی ۳۶۸ مصطفی نمک شناس ۳۵۷ امیر دهقانی ۱۷۹ علی البدل زیبا شبیری ۱۴۸ سجاد محمدی ۱۴۴ حسین کاظمی ۱۰۲ مجموع آراء صحیح ۸۱۲ مجموع آراء ماخوذه ۸۳۶

گرمسار

ردیف نام و نام خانوادگی تعداد آراء اصلی صفر علیزاده ۵۳۸۷ محمود علیزاده ۴۹۵۰ محسن تلیاری ۴۸۳۶ احمد جعفری ۴۷۴۳ حسن همتی ۴۳۴۰ علی البدل ایرج نصیری ۴۲۰۱ محمدرضا کرم سروری ۳۱۲۳ محمد شادلو ۲۸۶۵ مجموع آراء صحیح ۲۳۵۰۹ مجموع آراء ماخوذه ۲۴۶۰۹

ایوانکی