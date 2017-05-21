منتخبان شورای اسلامی شهرهای استان سمنان مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری سمنان آمار منتخبان شوراهای اسلامی شهرهای استان سمنان به این شرح است:
سمنان:
|
نام و نام خانوادگی
|
تعداد آراء
|
اصلی
|
سیدمسعود سیادتی
|
۱۷۵۱۱
|
مجید نظری
|
۱۲۲۷۶
|
مهدی خراسانیان
|
۱۱۸۰۴
|
محمد همتی
|
۱۱۵۲۰
|
عباس آلبویه
|
۱۰۰۱۰
|
عباسعلی طالب بیدختی
|
۹۲۳۹
|
محمد زحمت کش
|
۸۴۸۵
|
علی البدل
|
راضیه محجوب
|
۸۴۰۲
|
سیدکاظم شجاعی
|
۸۳۱۰
|
همت هادیان
|
۸۲۱۱
|
حبیب الله محقق
|
۸۱۳۱
|
مریم نژادلو
|
۸۱۲۰
|
مجموع آراء صحیح
|
۷۳۴۶۱
|
مجموع آراء ماخوذه
|
۷۷۶۹۹
مهدیشهر:
|
ردیف
|
نام و نام خانوادگی
|
تعداد آراء
|
اصلی
|
حسن نورانیان
|
۴۴۱۶
|
رضا اصیل منش
|
۳۶۱۳
|
سیداحمد پاکزادیان
|
۳۶۰۷
|
علیقلی پارسا
|
۳۳۷۵
|
تکتم مرادعلیان
|
۳۲۶۰
|
علی البدل
|
یداله علی اکبری
|
۳۰۱۲
|
محمدرضا قنبری
|
۲۹۷۸
|
محمود حیدریه
|
۲۸۵۳
|
مجموع آراء صحیح
|
۱۲۱۵۳
|
مجموع آراء ماخوذه
|
۱۲۷۲۸
درجزین:
|
ردیف
|
نام و نام خانوادگی
|
تعداد آراء
|
اصلی
|
علی صفائی
|
۱۶۴۵
|
حسن کاشفی
|
۱۵۸۴
|
سیدمحمد نبوی
|
۱۱۵۶
|
حسن همتیان
|
۱۱۴۳
|
علیرضا برهانی
|
۹۹۱
|
علی البدل
|
محمدحسین اسلامی
|
۹۶۸
|
مجید رهائی
|
۸۸۷
|
بهرام یزدانی
|
۸۱۷
|
مجموع آراء صحیح
|
۴۰۸۱
|
مجموع آراء ماخوذه
|
۴۱۹۳
شهمیرزاد
|
ردیف
|
نام و نام خانوادگی
|
تعداد آراء
|
اصلی
|
ابوطالب نجابت
|
۱۱۵۳
|
اسمعیل اسماعیلی زاده
|
۱۱۲۷
|
امیرحسین شهاب الدین
|
۱۰۹۹
|
محمدحسین ابونوری
|
۱۰۴۸
|
سیدامیرمسعود احمدپناه
|
۱۰۴۶
|
علی البدل
|
آمنه صفائی
|
۱۰۰۰
|
علی رضا شجاعی
|
۹۶۹
|
عبدالخالق خاکسار
|
۹۴۲
|
مجموع آراء صحیح
|
۴۷۵۷
|
مجموع آراء ماخوذه
|
۴۹۹۶
دامغان
|
ردیف
|
نام و نام خانوادگی
|
تعداد آراء
|
اصلی
|
مجتبی ایمانیان
|
۸۱۶۶
|
خسرو فولادیان
|
۶۹۸۷
|
رضا ناصری
|
۶۳۴۲
|
سیدمحمود حسینی پور
|
۵۷۷۲
|
علی اکبر حسن بیکی
|
۴۸۱۵
|
سیدماکان ترابی
|
۴۷۸۰
|
رضا زارع زاده
|
۴۵۵۸
|
علی البدل
|
رقیه امیرخلیلی
|
۴۴۸۴
|
ناصر ابراهیمی ورکیانی
|
۴۳۶۰
|
حسین اقبالیه
|
۴۲۵۴
|
سیدمحی الدین تقوی
|
۳۶۶۶
|
علی اصغر نیک خواه
|
۳۶۴۹
|
مجموع آراء صحیح
|
۳۰۳۹۹
|
مجموع آراء ماخوذه
|
۳۱۷۵۸
کلاته رودبار
|
ردیف
|
نام و نام خانوادگی
|
مجموع آرا بدست آمده از شعب
|
اصلی
|
قربان جنتی
|
۱۵۶۳
|
زلیخا شکاری
|
۱۱۲۹
|
باقر خیبریان
|
۱۰۱۵
|
عیسی کثیریان
|
۱۰۰۴
|
توفیق بنائیان سفید
|
۶۸۹
|
علی البدل
|
روح اله بینائیان
|
۶۷۷
|
سعید آقابابائیان
|
۶۳۳
|
علی اصغر زاغیان
|
۴۹۰
|
مجموع آراء صحیح
|
۲۳۸۴
|
مجموع آراء ماخوذه
|
۲۴۳۲
دیباج
|
ردیف
|
نام و نام خانوادگی
|
تعداد آراء
|
اصلی
|
علی اکبر سفیدیان
|
۹۶۱
|
مهدی خان بیکی
|
۷۹۴
|
حسن قادری
|
۷۸۱
|
عزت رنگریز
|
۶۵۸
|
محسن سفیدیان
|
۶۳۹
|
علی البدل
|
غلامعلی ناهیدی
|
۶۲۵
|
حسینعلی سفیدیان
|
۶۱۳
|
علی باقری راد
|
۵۱۹
|
مجموع آراء صحیح
|
۲۴۲۲
|
مجموع آراء ماخوذه
|
۲۴۳۹
امیریه
|
ردیف
|
نام و نام خانوادگی
|
تعداد آراء
|
اصلی
|
حسین جهانیان
|
۶۰۰
|
ابوالفضل امیرحسینی
|
۵۵۸
|
ابوالفضل امیراحمدی
|
۴۷۴
|
حمیدرضا جزءامیراحمدی
|
۴۳۶
|
علی تیموری
|
۴۳۵
|
علی البدل
|
مرتضی تیموری
|
۴۰۱
|
آمنه جهانیان
|
۳۷۹
|
مهناز داودیان
|
۳۴۵
|
مجموع آراء صحیح
|
۱۲۶۹
|
مجموع آراء ماخوذه
|
۱۳۲۳
شاهرود
|
ردیف
|
نام و نام خانوادگی
|
تعداد آراء
|
۱
|
سیدمصطفی طباطبائی
|
۸۷۰۰
|
۲
|
حمیده محبی
|
۸۲۶۰
|
۳
|
سیدجواد بیطرف
|
۸۰۲۷
|
۴
|
سیده زهرا موسوی
|
۷۸۵۴
|
۵
|
وحیدالدین وحیدنیا
|
۷۷۳۲
|
۶
|
سیدحبیب اله میرابوالحسنی
|
۷۵۲۴
|
۷
|
حسینعلی سمیعی
|
۷۴۵۱
|
۸
|
مرتضی احمدیان
|
۷۲۹۸
|
۹
|
غلامرضا فضلی
|
۷۰۶۴
|
۱۰
|
سیدمصطفی مجیدی
|
۶۹۰۵
|
۱۱
|
مهدی موسی زاده
|
۶۷۹۴
|
۱۲
|
حسین قنبریان
|
۶۵۷۳
|
مجموع آراء صحیح
|
۷۶۴۸۰
|
مجموع آراء ماخوذه
|
۸۱۷۰۱
|
ردیف
|
نام و نام خانوادگی
|
تعداد آراء
|
اصلی
|
حمیدرضا عامری
|
۱۳۲۴
|
سیدجعفر میرغفوری
|
۹۹۱
|
سیدعلی غفوری
|
۹۷۹
|
محبوبه عامری
|
۹۴۶
|
محمدعلی بخشی
|
۸۶۷
|
علی البدل
|
سیدمحمد غفوری
|
۷۵۶
|
مهدی عرب علی محمدی
|
۵۴۵
|
محمدحسین دیانتی خواه
|
۵۰۳
|
مجموع آراء صحیح
|
۲۵۵۵
|
مجموع آراء ماخوذه
|
۲۶۱۱
مجن
|
ردیف
|
نام و نام خانوادگی
|
تعداد آراء
|
اصلی
|
علی اصغر ملانجفی
|
۱۴۲۵
|
قاسم یوسفی
|
۱۲۵۱
|
سیدحسین میرباقری
|
۱۱۶۸
|
سیدحسین سادات
|
۱۰۵۶
|
حسن یارمحمدی
|
۱۰۳۷
|
علی البدل
|
صادق زارع مجنی
|
۷۹۳
|
علیرضا سهرابی
|
۷۸۱
|
ابراهیم احمدمجنی
|
۷۳۴
|
مجموع آراء صحیح
|
۳۵۳۳
|
مجموع آراء ماخوذه
|
۳۶۶۶
کلاته خیج
|
ردیف
|
نام و نام خانوادگی
|
تعداد آراء
|
اصلی
|
علی محمد عرب زینلی
|
۱۲۵۶
|
عبداله غنچهء
|
۱۲۰۹
|
حمید عرب عامری
|
۱۱۵۶
|
جواد عجم
|
۹۸۵
|
غلامرضا عجم اکرامی
|
۷۶۸
|
علی البدل
|
رضا انصاری
|
۷۶۴
|
حسین عرب رستمی
|
۶۵۸
|
رمضانعلی عرب
|
۶۲۸
|
مجموع آراء صحیح
|
۳۱۴۱
|
مجموع آراء ماخوذه
|
۳۲۶۲
بسطام
|
ردیف
|
نام و نام خانوادگی
|
تعداد آراء
|
اصلی
|
احسان احمدی
|
۱۷۳۰
|
علی عباسی
|
۱۷۱۵
|
ناصر شمس
|
۱۵۵۳
|
محسن حسنی
|
۱۳۸۴
|
سیدحسین هاشمی
|
۱۳۳۸
|
علی البدل
|
علی رضوانی
|
۱۰۷۹
|
نصرت الله خدامی
|
۸۴۲
|
سمانه باقری
|
۷۳۰
|
مجموع آراء صحیح
|
۵۰۲۰
|
مجموع آراء ماخوذه
|
۵۲۹۵
|
ردیف
|
نام و نام خانوادگی
|
تعداد آراء
|
اصلی
|
عبدالحسین احمدی
|
۶۷۵
|
سیدرضا حسینی
|
۵۶۱
|
ابراهیم باقری
|
۵۲۲
|
محمد باقری
|
۴۹۱
|
محمد باقری
|
۴۸۰
|
علی البدل
|
سیدابراهیم آمیقی
|
۴۳۶
|
علی باقری
|
۴۲۸
|
رحمت اله باقری
|
۴۱۳
|
مجموع آراء صحیح
|
۱۳۲۹
|
مجموع آراء ماخوذه
|
۱۳۵۵
میامی
|
ردیف
|
نام و نام خانوادگی
|
تعداد آراء
|
اصلی
|
مریم حدیدی
|
۱۳۲۴
|
سیدرضا موسوی
|
۹۹۹
|
سیدحسن موسوی
|
۹۳۰
|
قاسم قادری
|
۹۱۳
|
عباسعلی اصغری
|
۹۰۸
|
علی البدل
|
عباس نوروزی
|
۵۹۷
|
علی ایمانی
|
۵۸۳
|
احمد انوری
|
۴۷۵
|
مجموع آراء صحیح
|
۲۵۴۴
|
مجموع آراء ماخوذه
|
۲۵۷۲
سرخه
|
ردیف
|
نام و نام خانوادگی
|
تعداد آراء
|
اصلی
|
زهرا فیض
|
۲۵۱۹
|
علیرضا عربی
|
۲۴۱۷
|
محسن سمنانی
|
۲۳۵۷
|
حسین سبحانی
|
۱۲۷۸
|
مهدی پیوندی
|
۱۲۴۳
|
علی البدل
|
محمد محمدی کیاء
|
۱۱۰۹
|
محمدرضا ادهم
|
۱۰۵۴
|
محمدتقی ابراهیمی
|
۱۰۳۱
|
مجموع آراء صحیح
|
۶۲۶۸
|
مجموع آراء ماخوذه
|
۶۵۴۹
آرادان
|
ردیف
|
نام و نام خانوادگی
|
تعداد آراء
|
اصلی
|
عبدالرضا بیگلری
|
۱۳۰۶
|
رضا شاه حسینی
|
۱۲۷۲
|
ابراهیم نادری فر
|
۱۱۳۱
|
سعید گلیوری
|
۱۱۰۱
|
علی شاه حسینی
|
۱۰۳۸
|
علی البدل
|
حسین عباسی
|
۸۹۳
|
امیر رکنی
|
۸۵۸
|
وحید شوریابی
|
۷۸۵
|
مجموع آراء صحیح
|
۳۷۱۴
|
مجموع آراء ماخوذه
|
۳۷۹۴
کهن آباد
|
ردیف
|
نام و نام خانوادگی
|
تعداد آراء
|
اصلی
|
محمد قندالی
|
۳۸۷
|
محمود آقاجانی
|
۳۷۷
|
ذبیح اله دهقانی
|
۳۶۸
|
مصطفی نمک شناس
|
۳۵۷
|
امیر دهقانی
|
۱۷۹
|
علی البدل
|
زیبا شبیری
|
۱۴۸
|
سجاد محمدی
|
۱۴۴
|
حسین کاظمی
|
۱۰۲
|
مجموع آراء صحیح
|
۸۱۲
|
مجموع آراء ماخوذه
|
۸۳۶
گرمسار
|
ردیف
|
نام و نام خانوادگی
|
تعداد آراء
|
اصلی
|
صفر علیزاده
|
۵۳۸۷
|
محمود علیزاده
|
۴۹۵۰
|
محسن تلیاری
|
۴۸۳۶
|
احمد جعفری
|
۴۷۴۳
|
حسن همتی
|
۴۳۴۰
|
علی البدل
|
ایرج نصیری
|
۴۲۰۱
|
محمدرضا کرم سروری
|
۳۱۲۳
|
محمد شادلو
|
۲۸۶۵
|
مجموع آراء صحیح
|
۲۳۵۰۹
|
مجموع آراء ماخوذه
|
۲۴۶۰۹
ایوانکی
|
ردیف
|
نام و نام خانوادگی
|
تعداد آراء
|
اصلی
|
جابر اشتری
|
۲۷۸۱
|
عباس سعیدی
|
۲۳۹۷
|
زهرا قناعت
|
۱۸۷۹
|
عزیز عربسرهنگی
|
۱۸۴۲
|
رحمان شصتی
|
۱۸۱۸
|
علی البدل
|
حسن رضائی
|
۱۷۸۵
|
اکبر مبارکی
|
۱۵۱۲
|
معصومه هادی
|
۱۳۴۵
|
مجموع آراء صحیح
|
۸۲۰۳
|
مجموع آراء ماخوذه
|
۸۳۴۸
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