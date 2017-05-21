به گزارش خبرنگارمهر، این نمایشگاه در ادامه مجموعه کار«پیشه کۆنەکانی شاری سنه» برپا می شود و ابزار کار و عکس‌های استادکاران قدیم مشاغل فراموش شده شهر سنندج را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می دهد.

«پیشه کۆنەکانی شاری سنه» مجموعه‌ای از مشاغل قدیمی شهر سنندج است که توسط «فریدون حسین پناهی» مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته و در قالب ۶۰ جلد کتاب که هر یک از آنها به یکی از مشاغل فراموش شده سنندج اختصاص دارد، چاپ می‌شود که اولین جلد این مجموعه با عنوان «ئاسنگەری» آهنگری ابتدای سال ۹۵ و سوم آذر ماه سال گذشته نیز دومین جلد آن با عنوان «مسگه‌ری» رونمایی شد.

فریدون حسین پناهی، نویسنده و محقق مجموعه علاوه بر تهیه کتب، مستندهایی در خصوص این مشاغل نیز ساخته است و در ادامه نیز برای اولین بار نمایشگاه عکس و ابزار کار استادکاران قدیم سنندج را برپا می‌کند.

حسین پناهی در خصوص هدف از گردآوری این کار می‌گوید: هر یک از این مشاغل قدیمی، بخشی از تاریخ و فرهنگ کُردهاست که اگر به صورت مکتوب درنیاید، نسل آینده فرصت آشنایی با آن را از دست خواهند داد و هدف اساسی من از انجام آن، ادای دین به فرهنگ جامعه‌ و انجام رسالت انسانی‌ام بوده است.

این نمایشگاه از یکم تا ششم خرداد ماه در نگارخانه شهرداری سنندج واقع در خیابان شهدا پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.