فضای مجازی فرصتی برای رساندن صدای فرهنگ خود به دیگران است

به گزارش خبرنگار مهر، سومین سخنران بیست و یکمین همایش بزرگداشت ملاصدرا با تشبیه فضای مجازی به یک کلان شهر عنوان کرد: امروز با این کلان شهر سایبری مواجه هستیم که تمام مرزهای زمانی و مکانی را در نوردیده و به تعبیر فسلفی امروز همگان در لا زمان و لا مکان با هم ارتباط دارند. در این بین آن چه که ضرورت و اصالت دارد ارتباط میان انسان هاست. اخلاق را باید به عنوان یک مقوله ارتباط محور بنگریم. در این کلان شهر سایبری باید یک اخلاق حکومت کند و باید به بررسی و بازنگری در باید ها و نباید های اخلاقی بپردازیم. فضای مجازی فرصت برابر برای رساندن صدای فرهنگ خود به دیگران را فراهم کرده است و این وظیفه فلسفه و علوم عقلی است که این امر را انجام دهد.

استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی در ادامه گفت: تک صدایی غربی به پایان رسیده است. سردرگمی اخلاقی کنونی به دلیل نا هماهنگی اصول اخلاقی تک صدا و اقتدارگرایانه غرب با تکثر اخلاقی حاکم میان کاربران فضای مجازی است. در نتیجه باید به دنبال اصول جامع مبتنی بر خیر مشترک همه افراد نوع بشر باشیم تا به عدم انحصار گرایی یک نژاد و یک فرهنگ خاص برسیم. فرصت برابر و رابطه برد برد میان شهروندان در فضای مجازی وجود دارد که این در فضای واقعی وجود ندارد.

محقق داماد در انتها عنوان کرد: باید اصول مشترک ارزشی و اخلاقی در میان جوامع را بررسی کنیم که اصول عقلایی است تا حیاتی سعادتمندانه به دور از نزاع های اخلاقی را برای بشر به ارمغان بیاوریم تا موجب کرامت، نوع دوستی، مسئولیت پذیری، احترام متقابل و مشارکت همه در خیر های حقیقی به اصطلاح فلسفه را شاهد باشیم. در نتیجه افزایش عمق اطلاعات فضای مجازی و افزایش عمق تاثیرگذاری را خواهیم داشت.

گزارش از محمد بحرینی