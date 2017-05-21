فصلنامه اسلام ومطالعات اجتماعی رادر کتابخوان همراه پژوهان بخوانید

به گزارش خبرگزاری مهر، کتابخوان همراه پژوهان سامانه پژوهشی تولید و توزیع کتاب الکترونیک است که با رعایت قانون کپی رایت پیاده سازی شده و در پی آن است که ضمن فراهم آوردن دسترسی سریع و آسان به کتابها و مجلات، دایره مخاطبان محتوای وزین تولیدی را نیز گسترش دهد.

این نرم افزار که توسط مدیریت فناوری اطلاعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پیاده سازی شده است، ضمن تسهیل در امر مطالعه کتاب، از ابزارها و قابلیت های متعدد پژوهشی برای پژوهشگران برخوردار می باشد.

از مهمترین قابلیت های این نرم افزار می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

– بروزرسانی نرم افزار و افزودن کتاب به کتابخانه شخصی از طریق اتصال به اینترنت

– ایجاد و مدیریت کتابخانه شخصی

– نمایش تمام صفحه کتاب ها در دستگاه همراه که با کلیک بر روی صفحه امکانات نمایشی و پژوهشی نمایش داده می شود

– دسته بندی موضوعی کتب و مطالب

– جستجو در عناوین و متون

– تاریخچه مطالعه

– علاقمندی ها

– امکان انتخاب و کپی و اشتراک گذاری بخشی از متن

– اشتراک گذاری تمامی صفحه یا بخشی از متن

– امکان یادداشت گذاری بر متون

– امکان هایلایت بخشی از متن

– پیمایش آسان و با افکت و با قدرت تاچ بالا در صفحات

– دسترسی به مشخصات کتاب

– بخش تنظیمات (تنظیم ویژگی های نمایش متن، تنظیمات نوع و اندازه قلم و فونت، تعیین فاصله بین خطوط، تنظیمات مطالعه نمایش روز و شب)

با استفاده از پژوهان سازمان‏ها، موسسات، علما، پژوهشگران و… می‌توانند آثار و کتب خویش را به یک بانک اطلاعاتی ارزشمند تبدیل نموده و با استفاده از کتابخوان همراه پژوهان ارائه نمایند.

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به عنوان ناشر دیجیتال، به موسسات، مراکز، ناشران و پژوهشگران اعلام می نماید که این نرم افزار می تواند فضای مناسبی را برای انتشار آثار ایشان فراهم نماید لذا علاقه‌مندان به داشتن نسخه الکترونیکی آثار خود، می توانند متون آثار خویش را در اختیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قرار دهند و در زمانی کوتاه نسخه الکترونیکی آن را همراه قابلیت‌های کاربردی و ویژگی‌های بسیار ارزنده به صورت نرم افزار رایانه ای در قالب لوح فشرده به همراه نسخه آندرویدی آن دریافت نمایند.

آرشیو کامل فصلنامه علمی پژوهشی؛ اسلام و مطالعات اجتماعی بصورت تمام‌متن را می توان رایگان در کتابخوان همراه پژوهان دریافت و مطالعه کرد.

فصلنامه علمی پژوهشی؛ اسلام و مطالعات اجتماعی با صاحب امتیازی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، مدیر مسئولی نجف لک‌زایی و سردبیری حمید پارسانیا را می توان از اینجا دانلود کنید.