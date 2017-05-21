طرح جمع خوانی قرآن کریم در حسینیه اعظم زنجان برگزار می شود

حجتالاسلام فخرالدین خدابنده لو در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ماه رمضان ماه دعا و نیایش است و این ماه فضایل زیادی دارد و در این راستا برنامههای خاصی توسط اداره کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان پیشبینیشده است تا مردم بتوانند از فضیلتهای این ماه استفاده کنند.
وی اظهار کرد: طرح جمع خوانی قرآن کریم از اول مبارک رمضان همهروزه از ساعت ۱۹ تا ۲۰ در حسینیه اعظم زنجان برگزار میشود.
معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان از اجرای طرح ضیافت الهی در ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: طرح ضیافت الهی ماه مبارک رمضان در امامزادگان و بقاع متبرکه شاخص استان زنجان برگزار میشود.
خدابنده لو تأکید کرد: ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآن است و قرآن برای هدایت انسانها در ماه مبارک رمضان نازلشده و تلاوت آن فضیلت بسیار زیادی دارد.
وی گفت: ماه رمضان بهعنوان بهار قرآن یادشده است بنابراین باید از این فرصتها به نحو احسن استفاده کنیم و طبق سنوات گذشته این سازمان برنامههای خود را در مساجد و بقاع متبرکه برگزار میکند.
معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: در این ماه برنامهها در این سازمان طوری تدوینشده که همه مردم بهخصوص جوانان بتوانند از برنامههای معنوی و فرهنگی استفاده کنند.
خدابنده لو به برنامههایی که در ماه رمضان اجرا خواهد شد اشاره کرد و افزود: برپایی خیمههای معرفت، برگزاری جمع خوانی قرآن کریم از برنامههای شاخص این اداره کل است و بیش از ۱۵ نفر قاری منتخب استان با تأیید شورای عالی قرآن کشور در این مراسم حضور خواهند داشت و روزانه یک جزء قرآن کریم توسط سه قاری منتخب تلاوت می شود.
