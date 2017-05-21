پیگیری مطالبات مردمی در دستور کار جمنای استان مرکزی قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جمنای استان مرکزی، در این بیانیه عنوان شده است: « انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری با همه فراز و نشیب هایش به پایان رسید و اینک فصل تعامل و همکاری برای ساختن ایرانی آباد فرا رسیده است. در وهله اول خداوند متعال را شاکریم که توفیق حضور گسترده و حداکثری ملت ایران را در این انتخابات، به نظام جمهوری اسلامی ایران عطا کرد و این موفقیت بزرگ را به رهبر معظم انقلاب نیز تبریک می گوییم که با درایت و هوشمندی مثال زدنی خود این رویداد بزرگ سیاسی را به گونه ای به پیش بردند که مایه افتخار و عزت کشور در چشم جهانیان شد و آن را به فرصتی بی بدیل برای اقتدار بیش از پیش نظام جمهوری اسلامی مبدل ساخت.

جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی استان مرکزی پیروزی حجت الاسلام حسن روحانی را در این انتخابات به وی و هوادارانشان تبریک گفته و امیدواریم دولت بتواند طی چهار سال پیش رو فرصت ها را مغتنم شمرده و به وعده های داده شده در چارچوب قانون، جامه عمل بپوشاند.

همانگونه که بارها اعلام شده یکی از علل شکل گیری جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی، پیگیری مطالبات مردم از مسئولین و تحقق آرمان های انقلاب اسلامی است و به همین دلیل این جبهه به پشتوانه آرای 16 میلیونی خود که شکل دهنده یک اقلیت قدرتمند، یکدست و منسجم می باشد، مطالبه گری و پیگیری وعده ها و شعارها را در دستور کار خود قرار می دهد و آماده ارائه برنامه های خود به دولت منتخب در حل مسائل کشور می باشد.

یادآوری این نکته ضروری است که انتخابات یکی از مراحل نقش آفرینی جبهه مردمی بود و با اتمام انتخابات رسالت و ماموریت های این جبهه به پایان نخواهد رسید، بلکه فعالیت های جبهه بعد از انتخابات با قوت و شدت بیشتری ادامه خواهد یافت.

جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی استان مرکزی اعلام می دارد، مبارزه با فساد و قانون گریزی، بیکاری رشد یافته و رکود موجود در صنایع استان را در صدر مطالبات و برنامه های مطالبه گری خود قرار خواهد داد. همچنین تشکر و قدردانی خود را از همه دست اندرکاران برگزاری انتخابات در استان مرکزی اعلام می داریم و از مسئولین مربوطه خواستار رسیدگی به تخلفات صورت گرفته توسط مسئولین دولتی در فرآیند تبلیغات و برگزاری انتخابات در استان هستیم.»