مسئولان با اقدام و عمل پاسخ حضور گسترده مردم در انتخابات را بدهند

حجت‌الاسلام مهدی ستوده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: حضور حداکثری مردم در انتخابات نشان از ولایت مداری و پیمان عمیق مردم با آرمان‌های امام راحل و شهدای انقلاب است.

وی افزود: مردم ولایی و همیشه در صحنه استان اردبیل حماسه عظیمی در ۲۹ اردیبهشت‌ماه خلق کردند که ماندگار بوده و برگ زرینی در تاریخ سیاسی این استان خواهد بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان تأکید کرد: حضور مردم بیعت دوباره با رهبر معظم انقلاب بود و در واقع مردم ایران حمایت خود از ولایت‌فقیه و آرمان‌های ارزشمند جمهوری اسلامی ایران را اعلام کردند.

ستوده با تأکید به اینکه حضور گسترده مردم در پای صندوق‌های رأی، نشان از آگاهی و بصیرت بالای مردم دارد؛ متذکر شد: با وجود هجمه‌های گسترده تبلیغات رسانه‌های بیگانه، بار دیگر مردم مشت محکمی بر دهان یاوه‌گویان و بدخواهان نظام اسلامی زده و بر ارزش‌های دینی و ملی خویش ثابت‌قدم ماندند.

وی افزود: در وضعیتی که ملت شریف ایران اسلامی متعهدانه به وظیفه دینی خویش عمل کرده و حماسه عظیم سیاسی ۹۶ را خلق کردند، مسئولان نیز بایستی بیش‌ازپیش قدر این اتحاد و همبستگی را دانسته و با اقدام و عمل در راستای توسعه اقتصاد و پیشرفت و آبادانی همه جانبه کشور تلاش کنند.