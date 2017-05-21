برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی در مدارس متوسطه اول خرمشهر 

عبدالحافظ عنبری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آزمون پیشرفت تحصیلی طی سه مرحله در خرمشهر برگزار و کارنامه آنها صادر شد و بر اساس این آزمون ها، برنامه ریزی های آموزشی ویژه نیز انجام گرفته شد.

مدیرآموزش و پرورش خرمشهر با بیان اینکه برگزاری این آزمون ها از بهمن ۹۵ آغاز شد و اردیبهشت جاری پایان یافت، افزود: این آزمون ها برای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و بهبود وضعیت تحصیلی آنها برگزار شد و بر اساس کارنامه برای دانش آموزانی که نیاز به تقویت داشتند فوق برنامه هایی در نظر گرفت شد.

وی ادامه داد: برنامه های ویژه همچون برگزاری کلاس های فوق برنامه توسط خیران آموزشی با هدف آمادگی دانش آموزان برای شرکت در امتحانات دو نوبت برگزار شده است.

عنبری، برگزاری این کلاس ها را دارای نفشی موثر در تقویت بنیه آموزشی دانش آموزان مقطع متوسطه اول دانست.

