مردم چوئبده اعضای شورای اسلامی شهرشان را شناختند 

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمار شمارش شده از سوی ستاد انتخابات این شهر، توفیق ابریسمی با ۱۳۸۸ رای، عبدالنبی تمیر با ۱۳۲۲ رای، حنش فرحانی با ۱۳۲۱ رای، هادی نصیری زاده با ۱۱۲۰ رای و هادی ناصحی زاده با ۱۰۷۸ رای به عنوان پنج عضو اصلی شورای شهر چوئبده انتخاب شدند.

همچنین ادیب فرحانی با ۱۰۴۶ رای، مجتبی تمیر با ۹۴۷ رای و شیرین فرحانی با ۹۳۴ رای منتخب مردم چوئبده در پنجمین دوره شورای اسلامی شهر به عنوان اعضای علی البدل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، ۲۹ اردیبهشت ماه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهرها و روستاها به طور همزمان در سراسر کشور برگزار شد.