علیرضا احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: کار جمع آوری پوسترهای تبلیغاتی نامزدهای انتخابات شورای شهر در کرمانشاه با فعالیت ۱۲۰۰ نفر نیرو و با امکاناتی همچون بالابر و... شروع شده است.

وی بیان کرد: با توجه به حجم بالای کار ممکن است پاکسازی سطح شهر از پوسترها و تبلیغات کاندیداها هفته‌ها طول بکشد اما نیروهای ما در سه شیفت کاری مشغول کار هستند و پیش‌بینی ما این است که طی یک هفته به اتمام برسد.

احمدی افزود: شهرداری کرمانشاه از یک ماه قبل با برنامه وارد عمل شد و برای برای تبلیغات کاندیداها مکان‌هایی را مشخص و آماده کردیم،۳۰۰ پایه بتنی مونوریل را با گونی پوشش دادیم، ۴۰۰ نقطه دیگر نیز در مناطق شهرداری‌های هشت گانه تدارک دیدیم اما متاسفانه رعایت نکردند و شهر را به این حالت درآوردند.

مدیر امور شهری شهرداری کرمانشاه بیان کرد: نیروهای شهرداری برای پاکسازی تبلیغات کاندیداهای شورا ناچاراً نیمه‌های شب اقدام می‌کنند و از شهروندان تقاضا داریم که با نیروهای شهرداری همکاری کنند.

احمدی افزود: ما قبلا پیشنهاد داددیم که از کاندیداهای متخلف در بحث تبلیغات شهری، مبلغی گرفته شود اما با این پیشنهاد در کارگروه موافقت نشد.

وی بیان کرد: ما از تمام تخلفات کاندیداها در سطح شهر در بحث چسباندن پوستر و بنر عکس و فیلم تهیه کردیم و به فرمانداری ارسال کردیم و امیدواریم که برخورد لازم صورت بگیرد.

مدیر امور شهری شهرداری کرمانشاه گفت: کاندیدایی که حقوق شهروندی را رعایت نمی‌کند چطور ممکن است نماینده خوبی برای مردم باشد.