خواهان ادامه همکاری ها با ایران هستیم/تبریک مجدد به حسن روحانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سفارت آلمان، «زیگمار گابریل» وزیر خارجه آلمان با ارسال پیامی پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری را به وی مجددا تبریک گفت.



وی در پیام خود اعلام داشت: انتخاب مجدد رییس جمهور حسن روحانی را تبریک می گویم. پیروزی وی نشانه ای است از حمایتی گسترده در میان مردم از مسیر گشایش اقتصادی و سیاسی، مسیری که ایران از زمان توافق هسته ای در پیش گرفته است.

در ادامه پیام وزیر خارجه آلمان آمده است: آلمان آماده است به عنوان شریک و همراه، این مسیر را ادامه دهد. ما خواهان ادامه این همکاری های تقویت شده، از جمله در بخش های اقتصاد، علم و فرهنگ می باشیم.

گفتنی است، «زیگمار گابریل» وزیر خارجه آلمان روز گذشته نیز با ارسال پیامی انتخاب مجدد حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران را به وی تبریک گفت.

وزیر خارجه آلمان در حساب توئیتری دفتر این وزارت خانه در این خصوص اعلام کرد: به روحانی به عنوان ریاست جمهوری ایران تبریک می گویم.

در ادامه پیام «زیگمار گابریل» وزیر خارجه آلمان خطاب به رئیس جمهور ایران آمده است: انتخاب شما نشان دهنده حمایت قاطع ایرانیان در حوزه اقتصادی و سیاسی است.