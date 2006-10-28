امروز در تاريخ

آغازصدورنفت ايران به شوروي سابق :

درچنين روزي درسال 1349 ه ش براي نخستين بار نفت ايران به كشور شوروي صادر شد. نفت يكي ازمنابع اصلي صادراتي جمهوري اسلامي ايران به شمارمي آيد. درسال جاري ، صادرات نفتي درشش ماه نخست امسال 9 ميليون و772 هزارو 805 تن بود كه نسبت به دوره مشابه سال گذشته كه بالغ بر9 ميليون و 250 هزارو830 تن بود حدود 64/5 درصد رشد يافت.







تروردكترفتحي شقاقي :

دكترفتحي شقاقي دبيركل جنبش جهاد اسلامي درچنين روزي درسال 1374 ه ش به دست عوامل موساد رژيم صهيونيستي به

درجه رفيع شهادت نايل آمد .



روز ايجاد جمهوري چك :

جمهوري چك ، در شرق اروپاي مركزي ، جنوب لهستان ، غرب اسلواكي و شمال اتريش قرار دارد. بيش از نود درصد از مردم اين كشور چك ، چهار در صد از آنان اسلواك ، و دو درصد مجارند . غالب اهالي اين سرزمين به زبان چك تكلم مي كنند . نوع حكومت اين كشور جمهوري است . جمهوري چك در چنين روزي در سال 1993 ميلدي از اسلواكي جدا شد . پايتخت آن پراگ نام دارد . شهرهاي مهم اين كشور عبارتند از برنو و ايستراوا .



حمله نيروهاي فاشيست ايتاليا به يونان :



در چنين روزي در سال 1940ميلادي ، نيروهاي دولت فاشيست ايتاليا به دستور موسوليني به كشور يونان حمله ور شدند . موسوليني رهبر حزب فاشيست اين كشور دستور حمله قواي بيست هزار نفري ايتاليا را به يونان صادر كرد. در اين درگيري كه با مقاومت مردم يونان مواجه شد دولت ايتاليا شكست خورد. قواي ايتاليا بعد از اين شكست به آلباني حمله كردند .



تسليم بلغارستان :



درچنين روزي در سال 1944ميلادي ، بلغارستان يكي از كشور هاي متحد آلمان درجنگ جهاني دوم ، بدون قيد و شرط شرايط آتش بس اعلامي از سوي روسيه را پذيرفت . بر اساس قرار داد منعقده بين دول روسيه وبلغارستان كه در شهر مسكو امضا شد ، بلغارستان تا پايان جنگ جهاني دوم در اختيار روس‏ها باقي ماند.



جنگ پل ميلويان:

درچنين روزي در سال 312 ميلادي كنستانتين، ژنرال رومي و حكمران قلمرو شرقي روم درجنگي يكروزه بنام جنگ پل ميلويان بر سپاهيان ماكزن تيوس امپراتور روم پيروز شد.



حكم اعدام پس از پانزده سال :

در چنين روزي در سال 1618 ميلادي سروالترراليگ بر اساس حكمي گردن زده شد . اتهام او اين بود كه وي پانزده سال قبل عليه شاه جيمز اول مرتكب خيانت شده بود .



در گذشت جوزف پوليتزر :





در چنين روزي در سال 1911 ميلادي جوزف پوليتزروزنامه نگار معروف آمريكايي در گذشت . وي در طول عمر خود بناي يكي از مهمترين جوايز ادبي آمريكا را كه شهرت آن در برخي موارد همپايه جايزه نوبل است ، بنا نهاد . اين جايزه كه بعدها به جايزه ادبي پوليتزر موسوم شد ، همه ساله به برجسته‌ترين نويسندگان، روزنامه‌نويسان و موسيقيدانان آمريكايي اهدا مي شود . به گفته منابع آگاه ، مبلغ جايزه از سود حاصله از 2 ميليون دلار سرمايه به جا مانده پوليتزر كه در اختيار دانشگاه كلمبيا است تأمين مي شود. شيوه انتخاب جايزه پوليتزر بدين گونه است كه همه ساله شماري از روزنامه‌نگاران ، موسيقيدانان، نويسندگان، منتقدين و همچنين رئيس دانشگاه كلمبيا آراء خود را در مورد بر جسته ترين پديده‌هاي ادبي و هنري سال قبل اعلام مي‌كنند و با اكثريت آراء يك اثر از ميان آثار نامزد دريافت جايزه، انتخاب مي شود .



اعلام جمهوري تركيه :





در چنين روزي در سال 1923 ميلادي تركيه بعد از تجزيه امپراطوري عثماني ، وانقلاب تركان جوان رسما به عنوان يك جمهوري شناخته شد . . نخستين رييس جمهور اين كشور مصطفي كمال پاشا بود كه بعدها به عنوان آتاتورك (پدر ترك) معروف شد .

تركيه كشوري است آسيايي- اروپايي كه در شمال غربي ايران قرار دارد و شامل شبه جزيره آسياي صغير و تراس شرقي در شبه جزيره بالكان كه توسط تنگه هاي دار دانل و بسفرو درياي مرمره از هم جدا شده اند ، مي شود . نژاد مردم اين كشور زرد و سفيد است و غالب آنان به زبان تركي صحبت مي كنند اماجاي الفبا ي عربي رابه لاتين دادند وپوشش اسلامي در ادارات ومراكز اداري ممنوع شد و از فعاليت مدارس ديني نيزمما نعت به عمل آمد . اين حركت آتا تورك در راستاي اسلا مزدايي صورت گرفت. نود هشت در صد مردم تركيه مسلمان وبقيه پيرو دين هاي مسيحيت و يهوديت اند . اين كشور در 24 اكتبر سال 1945 ميلادي به عضويت سازمان ملل متحد در آمد . پايتخت آن شهرآنكاراست و بندر استانبول ، بندر ازمير ، آدانا و بورسا از جمله مهمترين شهر هاي اين كشورند.



نخستين مبارزه محمد علي كلي :

در چنين روزي در سال 1960 ميلادي محمد علي كلي نخستين مبارزه حرفه اي خود را در ورژش بوكس و مشت زني با پيروزي خاتمه داد.



پيروزي ژنرال كي دو در انتخابات ليبريا :











در چنين روزي در سال 1985 ميلادي اعلام شد كه ژنرال ساموئل كي دو در انتخابات چند حزبي ليبريا برنده شده است .





عزاي عمومي در برلين :

در چنين روزي در سال 1989 ميلادي بيست هزار برليني در همايشي بزرگ نسبت به كساني كه هنگام عبور از ديوار برلين كشته شده بود ند اداي احترام كردند . آلمان پس از شكست در جنگ جهاني دوم به دو قسمت شرقي و غربي تقسيم شده بود كه پس از 45 سال در سال 1990 ميلادي مجددا و بطور رسمي يكپارچه شد . ماجرا بدين گونه بود كه در اكتبر 1989 اريك هونكه رهبر آلمان شرقي سقوط كرد و پس از آنكه در اثر فشار مردم آلمان شرقي مرز آن كشور با چكسلواكي باز شد هزاران نفر توانستند اجازه خروج بگيرند . در همين زمان ديوار برلين توسط جوانان هر دو سوي ديوار فرو ريخت و اهالي برلين شرقي توانستند خود را در ميان هموطنان غربي بيا بند و البته در ان ميان بر خي نيز كشته شدند .



راي شوراي امنيت درباره عراق :

در چنين روزي در سال 1989 ميلادي بيست هزار برليني در همايشي بزرگ نسبت به كساني كه هنگام عبور از ديوار برلين كشته شده بود ند اداي احترام كردند . آلمان پس از شكست در جنگ جهاني دوم به دو قسمت شرقي و غربي تقسيم شده بود كه پس از 45 سال در سال 1990 ميلادي مجددا و بطور رسمي يكپارچه شد . ماجرا بدين گونه بود كه در اكتبر 1989 اريك هونكه رهبر آلمان شرقي سقوط كرد و پس از آنكه در اثر فشار مردم آلمان شرقي مرز آن كشور با چكسلواكي باز شد هزاران نفر توانستند اجازه خروج بگيرند . در همين زمان ديوار برلين توسط جوانان هر دو سوي ديوار فرو ريخت و اهالي برلين شرقي توانستند خود را در ميان هموطنان غربي بيا بند و البته در ان ميان بر خي نيز كشته شدند .



در چنين روزي در سال 1990 ميلادي شوراي امنيت سازمان ملل متحد رژيم صدام حسين را درباره نقض آشكار حقوق بشردر كشورش و همچنين خسارت هاي فراواني كه اين كشور در حمله و اشغال كويت به بارآورده بود ، مقصر و متجاوز اعلام كرد .



مبارزات تازه فلسطيني ها :



در چنين روزي در سال 1995 ميلادي و پس از شهادت دكتر فتحي شقاقي رهبر جنبش جهاد اسلامي فلسطين ، شماري از مبارزان فلسطيني ، مبارزه اي جدي را در اين روزعليه رژيم اشغالگر قدس آغاز كردند .





حراج آثار هنري دزديده شده توسط نازي ها :

در چنين روزي در سال 1996 ميلادي و طي يك حراج بزرگ ، آثار هنري دزديده شده توسط نازي ها در طول اشغال اتريش از سوي آلمان در جنگ جهاني دوم ، به معرض فروش گذاشته شد .



پرتاب شاتل ديسكا وري به فضا :





در چنين روزي در سال 1998 ميلادي شاتل فضايي ديسكاوري به همراه جان گلن فضانورد 77 ساله به فضا پرتاب شد . جان گلن در سال 1962 ميلادي براي نخستين بار و به عنوان نخستين آمريكايي دور زمين را چرخيد .



اتفاق غم انگيز در يك سالن نمايش :

درچنين روزي در سال 1998 ميلادي سالن نمايش گوته برگ در سوئد ، آتش گرفت و طي آن شصت نفر جان خود را از دست دادند . در اين واقعه همچنين 173 نفر د چارسو ختگي شدند .



تولد هنري سوم :

در چنين روزي در سال 1017 ميلادي هنري سوم امپراطور روم متولد شد . وي بين سالهاي 1046 تا 1056 بر اين كشور حكومت مي كرد .



تولد كرنليوس اتو جانسن :

در چنين روزي در سال 1585 ميلادي جانسن رهبر رفورميست هاي كليساي كاتوليك روم ، در فرانسه به دنيا آمد .



تولد ايوان تورگينف :









ايوان سرگئويج تورگينف نويسنده بزرگ روس در چنين روزي درسال 1818 ميلادي به دنيا آمد . او با وجودي كه در خانواده اي نه چندان مهربان وآرام رشد كرد اما از همان ابتداي زندگي به شعر سرودن عشق مي ورزيد . و

ي در شانزده سالگي به دانشگاه مسكو رفت و اندكي بعد به دانشگاه سن پترزبورگ منتقل شد و در آنجا نيز به تحصيل در رشته زبان شناسي پرداخت . تورگينف مدتي بعد به برلين رفت و دو سال در آنجا به تحصيل فلسفه و تاريخ پرداخت و در اين دوره تحت تأثيربرخي افكار هگل فيلسوف آلماني قرار گرفت . او در سل 1852 ميلادي نخستين اثر خود را به نام خاطرات يك ورزشكارمنتشر كرد وسپس تا سال 1961 ميلادي مهمترين آثارش را مثل رادن و آشيانه نجيب زادگان و پدران و پسران منتشر ساخت . برخي نوشته هاي وي به مذاق هيات حاكمه تزاري خوش نيامد ، پس او را به خاطر مقاله اي كه در ستايش از گوگول نويسنده روسي نوشته بود به زندان انداختند و سپس تبعيدش كردند. او سالهاي آخر عمر خود را در آلمان و فرانسه گذراند و در سال 1871 به پاريس رفت و در آنجابا برادران گونگور و نويسندگان ناتوراليست فرانسوي چون موپاسان ، دوده ، ژرژ ساند و بويژه فلوبر آشنا شد و به اتفاق آنان محفلي ادبي تشكيل داد . وي سرانجام در سپتامبر سال 1883 درحالي كه از دوري وطن رنج مي برد، در شصت وپنج سالگي درگذشت. از كتاب هاي او مي توان به ترانه پيروز،