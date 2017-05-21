۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۳:۵۷

مدیر عامل شرکت برق لرستان:

فاز اول نیروگاه گازی شهرستان الیگودرز راه‌اندازی شد

الیگودرز - مدیر عامل شرکت توزیع برق لرستان از راه اندازی فاز اول نیروگاه گازی شهرستان الیگودرز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون خودنیا راه اندازی سومین نیروگاه گازی در استان و دومین نیروگاه طی سال جاری را نقطه عطفی در گرایش به سرمایه گذاری در این بخش دانست و گفت: خوشبختانه با توجه به اهمیت موضوع، شرکت توزیع در این راستا گامهای مؤثری برداشته و این روند کمک شایانی به تولید و انرژی در استان می کند.

وی اظهار داشت: راه اندازی آزمایشی این پروژه فرآیندی است برای اطمینان از این که تأسیسات و تجهیزات آن مطابق با اقدامات سرمایه گذار یا کارفرمای نهایی طراحی، نصب، تست،نگهداری و بهره برداری شوند.

مدیر عامل شرکت توزیع برق لرستان جذب سرمایه گذران بخش خصوصی را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: ما برای جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی با توجه به دستورات وزارت نیرو و شرکت توانیر تمهیدات خاصی را اندیشیده و بیشتر بوروکراسی اداری و واگذاری سهمیه احداث نیروگاه گازی را به عهده گرفته و سعی کرده ایم که سرمایه گذاران را در خیلی موارد یاری کنیم.

خودنیا با بیان اینکه احداث نیروگاههای گازی از مصادیق بارز توسعه زیر ساخت است بیان داشت: با احداث اینگونه نیروگاه ها زمینه های پیشرفت و حرکت روبه جلو همواره میسر می شود و بخش خصوصی که در این عرصه فعالیت می کند جهش بزرگی به سوی آبادانی و توسعه کشور از هر حیث است.

وی با بیان اینکه نگاه مدیریتی به توسعه می تواند تمامی شاخص ها را مدنظر داشته و یک شمای کلی از ایجاد زیر ساخت ها برای ما تبیین کند، گفت: ضرورت تجهیز و تأمین اصول ساختاری برای رسیدن به اهداف کلان کشور مرهون خرد جمعی و دید کلان مدیریتی به مسائل و مصالح نظام است و در حوزه کاری ما یکی از اهداف، احداث همین نیروگاه های گازی است که با تدابیر اندیشیده شده قطار توسعه در این حوزه با سرعت بیشتری در حرکت بوده و توان ما را در مقابل بحران های احتمالی به مراتب افزایش می دهد.

