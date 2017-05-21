کمک های بشردوستانه روسیه در اختیار سوریه قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، روسیه ۵ تن کمک های بشردوستانه برای سوریه ارسال کرد.

نظامیان روس طی شبانه روز گذشته هشت برنامه بشردوستانه در سوریه به اجرا درآوردند و طی آن ۵ تن موادغذایی و کمک های بشردوستانه در اختیار مردم سوریه قرار دادند.

به گزارش مرکز صلح در سوریه، ۱.۷ تن مواد غذایی در استان «حلب»، ۲ تن مواد غذایی و لوازم زندگی در استان «لاذقیه» و همچنین ۱.۳ تن مواد غذایی در استان «القنیطره» بین مردم پخش شد.

مرکز مذکور، حجم کل کمک های بشردوستانه را ۵ تن اعلام کرد که در اختیار ۱۵۴۷ نفر قرار گرفت.