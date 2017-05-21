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۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۴:۰۶

کمک های بشردوستانه روسیه در اختیار سوریه قرار گرفت

کمک های بشردوستانه روسیه در اختیار سوریه قرار گرفت

رسانه های خارجی از کمک های بشردوستانه روسیه به سوریه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، روسیه ۵ تن کمک های بشردوستانه برای سوریه ارسال کرد.

نظامیان روس طی شبانه روز گذشته هشت برنامه بشردوستانه در سوریه به اجرا درآوردند و طی آن ۵ تن موادغذایی و کمک های بشردوستانه در اختیار مردم سوریه قرار دادند.

به گزارش مرکز صلح در سوریه، ۱.۷ تن مواد غذایی در استان «حلب»، ۲ تن مواد غذایی و لوازم زندگی در استان «لاذقیه» و همچنین ۱.۳ تن مواد غذایی در استان «القنیطره» بین مردم پخش شد.

مرکز مذکور، حجم کل کمک های بشردوستانه را ۵ تن اعلام کرد که در اختیار ۱۵۴۷ نفر قرار گرفت.

کد مطلب 3984931

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