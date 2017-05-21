امام جمعه قزوین مشارکت مردم در انتخابات را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر امام جمعه قزوین در این پیام آمده است: بسم الله الرحمن الرحیم، حضور حماسی و شورانگیز مردم در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا را تبریک عرض میکنم.
همانگونه که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی انتظار داشتند و پیشبینی فرمودند، مردم با شور و نشاط، حضور خودشان را به زیبایی تمام نشان دادند و محصول این حضور این شد که رئیسجمهور و شورای شهرها و روستاها انتخاب شدند، محصول این حضور در جامعه وحدت، انسجام و هماهنگی ملتی عظیم و پای کار را نشان داد، محصول این حضور هماهنگی و توجه مردم به ادبیات رهبر فرزانه انقلاب برای حضور پرشورتر در انتخابات را به نمایش گذاشت، محصول این حضور در عرصه های بینالمللی آیه شریفه «الْیَوْمَ یَئِسَ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ دِینِکُمْ» را نشان داد.
اگر مستکبران گمان میکردند مردم با انقلاب فاصله گرفتهاند، این حضور نشان داد که مردم علیرغم سلایق گوناگون در فضاهای مشترک، هماهنگ و منسجم حاضر خواهند شد و محصول این حضور، ارتقای اقتدار بینالمللی نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
البته مسئولیت این حضور برعهده کسانی است که مردم به آنها اعتماد کردند وآنهارا به عنوان رئیس جمهور، شورای شهر و شورای روستا برگزیدند و این امانت را به آنها سپردند و خیانت در امانت، نابخشودنی است.
در ادامه این پیام آمده است: بیتوجهی به مشکلات مردم مسئولیتی دارد که باید افراد برگزیده شده، اعم از رییس جمهور و شوراها پاسخگوی آن باشند لذا لازم است بیش از هر زمانی در راستای حل بیکاری اقشار مختلف، وضعیت نامناسب کم درآمدها که زندگی را با مشقت و سختی میگذرانند و حمایت از صنایع که حال و روز خوبی ندارند، حرکت کنند.
امروز امانت انقلاب اسلامی به منتخبان ملت سپرده شده است و باید در حفظ این امانت کوشا باشند و عزت و اقتدار کشور و اسلام را در عرصههای بینالمللی مخدوش نکنند، همانگونه که امام راحل نگاه جهانی داشتند و قرآن که خاستگاه اندیشههای امام خمینی (ره) و رهبر فرزانه انقلاب است، نگاهی جهانی دارد.
رسول اکرم (ص) رحمت للعالمین بودند و برای همه جهان رسالت یافته بودند و همان رسول رحمتللعالمین فرمودند: «مَنْ سَمِعَ رَجُلاً یُنادِی یا لَلْمُسْلِمِینَ فَلَمْ یُجِبْهُ فَلَیْسَ بِمُسْلِم»، (اگر کسی بشنود صدای کمک خواهی کسی را ولو غیرمسلمان، که میگوید ای مسلمانان به داد من برسید و توجه نکند، مسلمان نیست.
رئیس جمهور و شوراها باید انقلاب اسلامی را با این نگاه در عرصههای بینالمللی نشان دهند و در داخل به فکر حل مشکلات و گرفتاریهای مردم باشند و همه مسئولان بدانند که مطالبات مردم، مخصوصاً در این دوره ریاست جمهوری بسیار جدی خواهد بود.
