به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس کرمانشاه؛ جانشین فرمانده انتظامی استان از کشف یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال گوشی قاچاق توسط ماموران یگان امداد شهرستان کرمانشاه خبر داد.

سرهنگ علیرضا مرزبانی گفت: مأموران یگان امداد حین گشت زنی در محور قزانچی به یک دستگاه خودروی پراید به دلیل انجام حرکات حادثه ساز مشکوک شده و برای توقیف آن وارد عمل شدند.

وی افزود: راننده خودرو پس از مشاهده مأموران با حرکت در مسیر مخالف اقدام به فرار کرد اما در نهایت با استفاده از شگردهای خاص پلیسی خودرو متوقف و سه نفر سرنشین آن دستگیر شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان با اشاره به کشف ۱۷۴ دستگاه تلفن همراه هوشمند قاچاق از قاچاقچیان، ادامه داد: برابر اعلام و نظر کارشناسان انتظامی ارزش این محموله یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

سرهنگ مرزبانی با بیان اینکه متهمان به منظور سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شده اند، گفت: گوشی های قاچاق مکشوفه به اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز تحویل داده شده است.

دستگیری سارق حرفه ای با ۲۱ فقره سرقت در کرمانشاه

فرمانده انتظامی شهرستان از دستگیری سارق حرفه ای منطقه الهیه با ۲۱ فقره سرقت خبر داد.

سرهنگ رضا شیرزادی اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت با شگردهای مشابه در منطقه الهیه کرمانشاه ماموران کلانتری ۲۴ الهیه رسیدگی به موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران این کلانتری پس از انجام کارهای اطلاعاتی و کنترل دوربین های مدار بسته منطقه توانستند یک سارق حرفه ای را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه با بیان اینکه متهم به منظور سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شده است، یادآور شد: متهم در بازجویی های اولیه به ۲۱ فقره سرقت خودرو، قطعات خودرو و منزل اعتراف کرده است.

سرهنگ شیرزادی با بیان اینکه از تمام توان خود به منظور مقابله با سرقت استفاده خواهیم کرد، گفت: آمار وقوع سرقت در ۵۳ روزه ابتدای سال نسبت به مدت مشابه سال قبل سه درصد کاهش داشته است که این موضوع ناشی از برنامه ریزی، تلاش شبانه روزی و تمرکز پلیس این شهرستان بر کاهش سرقت است.

کشف ۳۳ فقره سرقت توسط پلیس آگاهی کرمانشاه

رئیس پلیس آگاهی استان از کشف ۳۳ فقره سرقت در نتیجه اجرای طرح عملیاتی مبارزه با سرقت منزل و اماکن خصوصی خبر داد.

سرهنگ محمدرضا امیری گفت: در اجرای دستورالعمل ابلاغی پلیس آگاهی ناجا، طرح عملیاتی مبارزه با سرقت منزل و اماکن خصوصی در قالب طرح استانی با تدوین دستورالعمل مربوطه و تعیین وظایف هر یک از یگانهای اجرایی، به مدت یک روز در سطح انتظامی استان کرمانشاه به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: در این راستا اجرای طرح مذکور با استفاده از توان عملیاتی پلیس آگاهی و سایر یگان های انتظامی منجر به کشف ۱۸ فقره سرقت منزل، ۱۴ فقره سرقت اماکن، یک فقره سرقت احشام و دستگیری ۹ نفر سارق و سه نفر مالخر شد.

این مقام انتظامی در پایان به مردم توصیه کرد: منازل و مکان های آموزشی را که دارای کارگاه های تخصصی و فنی و اموال گرانقیمت هستند حتماٌ به سیستم مدار بسته و چشم الکترونیکی مجهز کنند.

کشف ۱۵۰ میلیون ریال البسه قاچاق

فرمانده انتظامی شهرستان از کشف یک محموله البسه قاچاق به ارزش ۱۵۰ میلیون ریال پیش از ورود به شهر کرمانشاه خبر داد.

سرهنگ رضا شیرزادی توضیح داد: ماموران یگان امداد با انجام اقدامات اطلاعاتی از فعالیت قاچاقچیان برای وارد کردن یک محموله البسه قاچاق به شهر کرمانشاه مطلع شده و به منظور رسیدگی به موضوع راهی مسیر تردد محموله در اطراف روستای چالابه شدند.

وی با بیان اینکه محموله البسه قاچاق با دو دستگاه خودروی سواری در حال ورود به شهر کرمانشاه بود، افزود: ماموران یگان امداد پس از مشاهده خودروهای مذکور با استفاده از شگردهای خاص پلیسی آنها را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه یادآور شد: راننده یکی از خودروها دستگیر و راننده خودروی دیگر به منظور فرار از دست قانون خودروی خود را رها کرد و متواری شد.

سرهنگ شیرزادی ادامه داد: از دو خودروی توقیف شده مقدار یک هزار ۶۶۷ ثوب البسه قاچاق به ارزش تقریبی ۱۵۰ میلیون ریال کشف و به ستاد مبارزه با کالای قاچاق استان تحویل داده شد.

این مقام انتظامی در پایان افزود: با تغییر تاکتیک و استفاده از کارکنان کار آزموده در سال جاری با قدرت تمام روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در پیش گرفته و به فضل الهی به صورت ویژه با این پدیده شوم مبارزه خواهیم کرد.

مصالحه ۸۵ درصدی پرونده‌های ارجاعی به مراکز مشاوره اسلام آبادغرب

فرمانده انتظامی شهرستان اسلام آبادغرب گفت: ۸۵ درصد پرونده های ارجاعی به مراکز مشاوره پلیس در این شهرستان منجر به مصالحه شده است.

سرهنگ بهروز سرتیپ نیا با اشاره به نقش مشاوران و مددکاران اجتماعی کلانتری‌ها در پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم، اظهار کرد: مراکز مشاوره پلیس نقش بسزایی در کاهش مراجعات قضائی به کلانتری ها و دادسراها دارند.

وی با اشاره به ارجاع بیش از ۱۷۰ پرونده در سال جاری به دوایر مشاوره و مددکاری اجتماعی کلانتری های شهرستان، گفت: آمارهای موجود نشان می دهد علت مراجعه اکثر مراجعان، مشکلات خانوادگی بوده است و از این بین سهم قابل توجهی به تعارضات بین زوجین اختصاص دارد که با اقدامات مشاوره از آسیب های بعدی از جمله طلاق جلوگیری بعمل آمده است.

سرهنگ سرتیپ نیا عنوان کرد: طلاق موضوع بسیار نگران کننده ای است که آسیب های آن فقط متوجه طلاق دهنده و طلاق گیرنده نیست. افراد مطلقه و کودکان طلاق امرزوه درگیر بسیاری از آسیب های روانی و اجتماعی هستند که به صورت نیروی بالقوه برای انجام هرگونه بزه در جامعه تلقی می شوند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۸۰ شهروند برای دریافت خدمات مشاوره حضوری به این دوایر مراجعه کرداند و از ارائه خدمات تخصصی مشاوره ای بهره‌مند شده‌اند.

فرمانده انتظامی اسلام آبادغرب خاطرنشان کرد: مشاوران کلانتری‌ها، فرماندهان پاسگاه‌ها و روسای پلیس‌های تخصصی به طور مستمر آموزش های لازم را در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در سطح مدارس، مساجد و جامعه ارائه می کنند.

سرهنگ سرتیپ نیا در پایان افزود: مراکز مشاوره آماده ارائه خدمات روانشناختی، خانواده، ازدواج، تربیتی، شغلی، انتظامی، روانسنجی، مددکاری و... برای عموم مردم و با اولویت برای کارکنان خدوم ناجا و خانواده محترم آنان است.

درگیری هواداران انتخاباتی در هرسین

فرمانده انتظامی شهرستان هرسین گفت: هفت نفر از هواداران کاندیداهای انتخابات به دلیل ایجاد نزاع و درگیری دستگیر شدند.

سرهنگ همتعلی شکری اظهار کرد: در پی تماس مردمی مبنی بر وقوع یک فقره نزاع و درگیری در روستای میرمینگه بلافاصله ماموران پاسگاه چشمه کبود جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: مأموران با حضور در محل مشاهده کردند که اعضای دو خانواده بر سر مسائل انتخاباتی با یکدیگر درگیر و از ناحیه سر و صورت دچار جراحت شده اند، لذا عوامل انتظامی هفت نفر از عوامل نزاع را دستگیر و به پاسگاه منتقل کردند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه متهمان به مراجع قضائی معرفی شده اند، گفت: با گسترش چتر اطلاعاتی و تلاش شبانه روزی در حوزه های اخذ رای، انتخابات بدون هیچ گونه مشکل امنیتی به پایان رسید.